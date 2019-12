Roma-Wolfsberger LIVE streaming e diretta tv Europa League

Nel girone J questa sera alle ore 21 se la vedranno Roma e Wolfsberger, nel match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League. Teatro è lo stadio Olimpico di Roma, dove i padroni di casa proveranno a battere il fanalino di coda del girone: gli austriaci del Wolfsberger. Attualmente gli uomini di Fonseca sono primi a pari merito con il Borussia Mönchengladbach. Infatti, si trovano appaiate a quota otto punti, col fiato sul collo del Basaksehir, che ad oggi ne ha totalizzati sette. Il Borussia ha la possibilità di chiudere i giochi per sè e, di fatto, anche per i giallorossi: con una sconfitta dei turchi passerebbero entrambe ai sedicesimi.

La Roma arriva a questo crocevia con una situazione che si è stabilizzata, con la lotta per il quarto posto che la vede protagonista insieme alla sorpresa Cagliari e la certezza Atalanta. Dopo un inizio difficile, Zaniolo e compagni devono assolutamente passare il turno per indirizzare nel migliore dei modi il proseguo di stagione. Per quello che concerne gli austriaci, è già un discorso chiuso, i quattro punti di distacco dal secondo posto ne hanno già sancito l’eliminazione alla fine della quinta giornata. Dovrà essere una prova di orgoglio, per uscire dalla competizione a testa alta.

La partita sarà visibile su Sky Calcio 2 in esclusiva e in streaming su Skygo. Invece la cronaca LIVE sarà disponibile su Tuttomercatoweb, su CorrieredelloSport.it e su Goal.com a partire dalle ore 21.