Sorteggio Euro 2020: dove vederlo in tv e streaming sabato 30 novembre

Ormai ci siamo quasi e sabato 30 novembre alle ore 18 al Romexpo di Bucarest saranno sorteggiati i gironi di Euro 2020 che vedrà tra le ventiquattro protagoniste anche l’Italia di Roberto Mancini vincitrice del girone J a punteggio pieno (dieci vittorie su dieci incontri). Gli azzurri saranno tra le teste di serie e dunque con più possibilità di trovare un girone più abbordabile; ricordiamo i prossimi campionati europei saranno itineranti, ovvero le gare si disputeranno in dodici città diverse e il match inaugurale sarà giocato allo stadio Olimpico di Roma venerdì 12 giugno alle ore 21.

Per ora si conoscono solamente 20 delle 24 partecipanti e le ultime 4 verranno ufficializzate il 31 marzo dopo gli spareggi che vedranno protagoniste le migliori nazionali dell’ultima Nations League che non si sono qualificate tramite i gironi.

Sorteggio Euro 2020, le quattro fasce del sorteggio

1ª fascia:

Belgio, Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Ucraina.

2ª fascia:

Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Paesi Bassi, Russia.

3ª fascia:

Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca.

4ª fascia:

Galles, Finlandia, vincente Playoff Lega A, vincente Playoff Lega B, vincente Playoff Lega C, vincente Playoff Lega D.

Sorteggio Euro 2020, diretta tv e streaming

Il sorteggio dei gironi dei campionati europei sarà visibile in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 17.50; il programma curato da Rai Sport sarà condotta da Simona Rolandi e che avrà come ospiti il vicedirettore Enrico Varriale, l’opinionista Gianfranco Teotino e l’ex calciatore Claudio Marchisio che farà il suo debutto sulle reti Rai.

La telecronaca del sorteggio sarà affidata ad Alberto Rimedio attuale telecronista delle partite degli azzurri, mentre Stefano Bizzotto esperto di calcio internazionale, proporrà le schede delle tre avversarie dell’Italia e delle favorite alla vittoria finale della competizione continentale.

Infine Aurelio Capaldi da Bucarest si occuperà delle interviste ai protagonisti che commenteranno l’esito del sorteggio a cominciare dal ct azzurro Roberto Mancini.

Si potrà seguire il sorteggio anche in streaming gratuito su RaiPlay.

Un’altra opzione per seguire il sorteggio di sabato è il canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport 24 HD (canale 200 del decoder) e Sky Sport Collection HD (canale 205), con collegamento in diretta a partire dalle ore 18. Per gli abbonati Sky, la visione sarà a disposizione anche in streaming tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.