La Uefa ha annunciato attraverso un comunicato che l’europeo rimarrà denominato Euro2020 nonostante lo slittamento del torneo nell’estate del 2021. Probabilmente dietro questa scelta ci sono scelte legate a ragioni di sponsor e marketing. Basti pensare che il videogioco PES ha confermato che nel prossimo aggiornamento, previsto per fine aprile, i contenuti dedicati alla competizione europea per nazioni, saranno regolarmente scaricabili. (Leggi qui la notizia Pes2020: dal 30-04 disponibile il DLC su Euro2020)

Successivamente nel comunicato dell’organo amministrativo e di controllo del calcio europeo vi è espressa anche una considerazione sulla sospensione dei campionati e sull’eventuale ripresa.

Ecco nel dettaglio il contenuto: ” Presto per dire quando il calcio sarà giocato ancora. Come abbiamo fatto sin dall’inizio della pandemia del COVID-19, la UEFA continuerà a relazionarsi con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con le autorità locali per guidare la risposta del calcio alla crisi che cambia costantemente. Come mostrato martedì scorso, siamo pronti a scelte difficili, che saranno basate su consigli d’esperti e con la salute dei cittadini al primo posto”.

La ripresa dei campionati è un argomento che sta creando da giorni diversi dibattiti, la ripresa per l’ inizio di maggio, per adesso, rimane la soluzione che i più si auspicano come data possibile per ricominciare. Questa soluzione porterebbe il termine dei campionati a fine giugno o al massimo alla prima settimana di luglio