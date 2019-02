LIVE Monza-Imolese diretta risultato in tempo reale Coppa Italia Serie C: in campo alle 14.30

Monza-Imolese, mercoledì di coppa. Quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2018/2019. Alle ore 14.30, allo stadio Brianteo di Monza, scendono in campo i padroni di casa di Christian Brocchi e l’Imolese di Alessio Dionisi. Si tratta di una gara ad eliminazione diretta. In caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Le due squadre partecipano entrambe al Girone B di Serie C. In campionato si sono affrontate lo scorso 25 novembre, in Brianza, pareggiando per 1-1. Per arrivare a disputare questa partita il Monza nei turni precedenti ha eliminato Novara e Pro Vercelli. Tutte toscane le vittime dell’Imolese durante il percorso in questa Coppa Italia di Serie C: nell’ordine Pistoiese, Lucchese e Carrarese.

Monza-Imolese, le probabili formazioni

Monza-Imolese, le scelte dei due allenatori. QUI MONZA – Mister Brocchi ha convocato 23 giocatori: tra di essi anche i cosiddetti ‘uomini di Coppa’, il portiere Liverani e il centrocampista Paquetá che possono scendere in campo solo nel trofeo di categoria essendo esclusi dalla lista. Si rivede anche Armellino che sabato aveva patito qualche piccolo guaio fisico e non aveva potuto prendere parte alla vittoria sul Fano. Restano invece a casa Anastasio e Lepore. QUI IMOLESE – Nell’occasione mister Dionisi dovrà però fare a meno di alcune pedine: si tratta del lungodegenti Belcastro (ancora fuori per una settimana per un problema all’adduttore), Garattoni (in attesa di togliere il tutore al piede destro) e Varutti (ancora alle prese con un problema muscolare). A loro si è aggiunto anche De Marchi, che ha patito un risentimento al polpaccio nel match contro la Vis Pesaro.