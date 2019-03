Juve Stabia-Rieti 1-1, braccino per le Vespe? Vittoria sfumata nel finale per gli uomini di Caserta. Dopo il vantaggio di Canotto è arrivato in extremis di Gondo. Buon punto in chiave salvezza per Capuano, stabiesi a +3 sul Trapani.

JUVE STABIA-RIETI VIDEO GOL HIGHLIGHTS | SERIE C

Juve Stabia-Rieti, testacoda nel Monday Night. 32.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 20.45, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, scenderanno in campo la Juve Stabia di Fabio Caserta e il Rieti di Eziolino Capuano. Le Vespe stabiesi sono al comando del Girone C con 63 punti, 2 in più del Trapani che ha riposato nel weekend. Gli ospiti di punti ne hanno 28 e sono a +2 sulla zona play-out. I padroni di casa sono reduci dalla prima sconfitta stagionale in campionato, 0-1 sul campo del Catania. Gli ospiti invece arrivano al match di questa sera caricati dal successo interno contro il Catanzaro. La Juve Stabia è imbattuta al Menti, dove non vince però dal 24 febbraio contro la Reggina. Il Rieti in trasferta non vince dallo scorso 13 febbraio, 2-0 sul campo della Vibonese.

Juve Stabia-Rieti, le probabili formazioni. QUI JUVE STABIA – Questi i possibili undici iniziali per Fabio Caserta nel match di questa sera, (4-3-3): Branduani; Melara, Marzorati, Troest, Germoni; Carlini, Vicente, Calò; Canotto, Paponi, Torromino. QUI RIETI – Questi invece i probabili undici di partenza per Eziolino Capuano, (3-5-2): Marcone; Delli Carri, Gigli, Mattia; Brumat, Carpani, Palma, Marchi, Zanchi; Maistro, Gondo. Riccardo ANNALORO della sezione di Collegno è l’arbitro designato per la direzione di gara tra Juve Stabia e Rieti.

Juve Stabia-Rieti, come seguire il match in diretta tv e streaming

Juve Stabia-Rieti, info tv e streaming. Il match, con calcio d’inizio alle ore 20.45, potrà essere seguito in diretta su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette in streaming tutta la Serie C 2018/2019, compresa la Coppa Italia di categoria. Match che andrà in diretta su Raisport+. Sul canale 57-58 del digitale terreste (canale 227 su Sky) sarà possibile vedere in chiaro la gara. Nel match di andata si impose la Juve Stabia per 3-1. Vantaggio dei laziali con Maistro, rimonta delle Vespe con le reti di Carlini, Paponi e Mezavilla.