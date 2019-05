Arezzo-Pisa, playoff Serie C: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 29 maggio

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio comunale “Città di Arezzo” (tutto esaurito) derby toscano Arezzo-Pisa valido per l’andata dei quarti di finale del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C.

Arezzo-Pisa presentazione del match

E’ tutto pronto per il match di questa sera molto sentito tra le squadre e soprattutto tra le due tifoserie; in questa stagione Pisa e Arezzo hanno partecipato al Girone A con i nerazzurri che hanno finito al terzo posto con 69 punti, mentre gli amaranto al quarto con 64. In questi i playoff gli aretini hanno inizialmente saltato il primo turno e poi esordire in quello successivo (gara unica) in casa contro il Novara eliminato grazie al 2-2 che ha premiato gli uomini di Alessandro Dal Canto per il miglior piazzamento in classifica; nel primo turno Nazionale doppia vittoria contro la Viterbese, superata agevolmente nei 180 minuti per 3-o in casa e 2-0 in trasferta.

I pisani di Luca D’Angelo invece di turni ne hanno saltati due grazie al terzo posto finale e hanno cominciato la post season solamente nel turno precedente incontrando un’altra squadra toscana, ovvero la Carrarese, eliminata con il 2-2 in trasferta e il successo per 2-1 davanti al proprio pubblico.

Sarà un match presumibilmente molto equilibrato dove ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza, con il Pisa che per andare a giocarsi una delle due finali, basterà anche pareggiare in entrambi i match. In questa stagione le due squadre si sono incontrate alla 3.a giornata (25 settembre) all’Arena Garibaldi, gara finita a reti bianche, mentre il ritorno valido per il 22° turno disputatosi il 23 gennaio è stato deciso da un rigore di Aniello Cutolo al 66′ che ha dato la vittoria agli amaranto.

Allo stadio “Città di Arezzo” sono 25 i precedenti che vedono i padroni di casa in largo vantaggio con 14 vittorie, nove pareggi e solo 2 sconfitte subite nelle stagione 1984-85 (per 1-o in Serie B) e nel 2002-03 (2-1 in Serie C1). Anche nella scorsa stagione l’Arezzo si impose 1-0 con rete di Davide Moscardelli.

Chi riuscirà a passare il turno nel doppio confronto (ritorno a Pisa domenica 2 giugno) se la vedrà per lo spareggio finale per uno dei posti in Serie B, contro la vincente di Feralpi Salò-Triestina.

L’arbitro dell’incontro sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara che con i padroni di casa vanta due precedenti con una vittoria e un pareggio, mentre con gli ospiti sono quattro gli incroci con un successo e tre pareggi.

Arezzo-Pisa: le probabili formazioni

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Serrotti, Basit, Foglia; Belloni; Cutolo, Brunori. All. Dal Canto

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Izzillo; Minesso; Masucci, Pesenti. All. D’Angelo

Arezzo-Pisa come vedere il match

Il match di andata di playoff Arezzo-Pisa, calcio d’inizio ore 20.30, sarà visibile in diretta su Rai 3 solamente nella regione Toscana, richiesta fatta dalla Prefettura di Arezzo per evitare problemi legati all’ordine pubblico visto la grande rivalità delle due tifoserie e i tanti tifosi ospiti presenti questa sera allo stadio aretino.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi volesse il canale Rai Sport (227 del decoder e 57 del digitale terrestre) trasmetterà il derby toscano in differita, a partire dalle ore 22.30.