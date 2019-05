Catania-Potenza, secondo round. Primo turno della Fase Nazionale dei Playoff Promozione della Serie C 201872019. Alle ore 20.30, allo stadio Angelo Massimino di Catania, scenderanno in campo i padroni di casa di Andrea Sottil e il Potenza di Giuseppe Raffaele. Si tratta del match di ritorno, dopo che l’andata si concluso sul punteggio di 1-1. In caso di parità al 90′ non ci saranno tempi supplementari. Se la situazione fosse ancora di parità allora a passare il turno sarebbero i siciliani, in quanto testa di serie. Quindi il Potenza è obbligato a vincere. Il Catania non perde in casa dal 3 aprile scorso, quando venne sconfitto per 1-0 dalla Viterbese. Di contro il Potenza non vince in trasferta dal 3 febbraio, 4-3 sul campo della Paganese.

Catania-Potenza, le probabili formazioni. QUI CATANIA – In casa rossazzurra mister Andrea Sottil dovrebbe continuare con il 4-3-1-2 visto nella gara di andata e con la Reggina. Due le possibili variazioni: Baraye e Carriero per Marchese e Rizzo. Da valutare le condizioni di Sarno, uscito anzitempo dalla sfida del “Viviani”. In avanti confermati Marotta e Di Piazza. QUI POTENZA – il tecnico Giuseppe Raffaele, messinese di Barcellona Pozzo di Gotto, potrebbe confermare l’undici sceso in campo nel match di andata, con l’innesto di Longo da primo minuto. Difficile il recupero di Giosa in difesa e Piccinni in mediana. (Fonte: Calciocatania.com).

Catania-Potenza, come seguire il match in diretta televisiva e streaming

Catania-Potenza, info tv e streaming. Il match, con inizio alle ore 18.30, potrà essere seguito in streaming su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette su internet tutti i match dei tre gironi di Serie C e in più anche la Coppa Italia di categoria. Il match del Massimino non potrà essere seguito in diretta televisiva, in chiaro, né su Sportitalia e né su Raisport+. Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione. Il 3 novembre 2018 vittoria interna per il Potenza, con il risultato di 3-1. Al ritorno, in Sicilia, pareggio per 1-1. Si giocano oggi altri match di ritorno del primo turno della Fase Nazionale per i Play-off Promozione in Serie B: Pisa-Carrarese (ore 20.30, andata: 2-2), Viterbese-Arezzo (20.30, andata: 0-3), Imolese-Monza (20.30, andata: 3-1) e Catanzaro-Feralpisalò (17, andata: 0-1). In caso di situazione di parità al 90′ passa la squadra che gioca in casa.