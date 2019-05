Potenza-Catania, pareggio al Viviani. Un gol nel recupero di Franca per i lucani lascia aperto il discorso qualificazione per il prossimo turno della fase nazionale dei play-off promozione in Serie B. Vantaggio siciliano firmato da Di Piazza.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS POTENZA-CATANIA | PLAYOFF SERIE C

Potenza-Catania, primo round. Primo turno della fase nazionale dei play-off promozione della Serie C. Alle ore 18.30, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, scenderanno in campo i padroni di casa di Giuseppe Raffaele e il Catania di Andrea Sottil. I lucani nel turno precedente hanno eliminato la Virtus Francavilla, mentre i siciliani hanno avuto ragione della Reggina: vittoria interna per 4-1. Le due squadre hanno partecipato entrambe al Girone C della Serie C. Il Potenza si è classificato al quinto posto, un gradino più su il Catania. Si gioca con match di andata e ritorno. Il secondo round si giocherà mercoledì 22 maggio all’Angelo Massimino di Catania. In caso di parità dopo anche i supplementari al ritorno sarebbe il Catania a passare, in virtù del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare.

Potenza-Catania, le probabili formazioni. QUI POTENZA – I padroni di casa dovrebbe schierarsi con un 3-4-3 piuttosto offensivo, questi i probabili undici di partenza per mister Raffaele: Ioime; Sales, Giosa, Emerson, Coppola, Dettori, Matera, Sepe, Guaita, Genchi, Longo. QUI CATANIA – Il centrocampo visto contro la Reggina dovrebbe essere confermato per dare maggiore equilibrio alla squadra e permettere ai giocatori offensivi, quali Marotta e Di Piazza, di dedicarsi principalmente alla fase offensiva. Non è esclusa quindi una nuova panchina per Lodi. Chi potrebbe rifiatare è invece Rizzo, con Carriero pronto a rilevarlo dall’inizio o a gara in corso. Marchese potrebbe inoltre alternarsi e riprendere fiato viste le tante sfide ravvicinate, resta viva infatti l’opzione Valeau o Esposito, al rientro dalla squalifica.

Potenza-Catania, come seguire il match in streaming e tv

Potenza-Catania, info diretta tv e streaming. Il match, con inizio alle ore 18.30, potrà essere seguito in streaming su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette su internet tutti i match dei tre gironi di Serie C e in più anche la Coppa Italia di categoria. Il match del Massimino non potrà essere seguito in diretta televisiva, in chiaro, né su Sportitalia e né su Raisport+. Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione. Il 3 novembre 2018 vittoria interna per il Potenza, con il risultato di 3-1. Al ritorno, in Sicilia, pareggio per 1-1. Si giocano oggi altri match di andata del primo turno della Fase Nazionale per i Play-off Promozione in Serie B: Carrarese-Pisa (ore 15.30), Arezzo-Viterbese (18), Monza-Imolese (18) e Feralpisalò-Catanzaro (20). Tutti i match di ritorno si giocheranno il prossimo 22 maggio. Per i playout retrocessione si gioca Virtus Verona-Rimini, alle ore 16. in questo caso il secondo round si giocherà domenica prossima, 26 maggio.