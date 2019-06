Bisceglie-Lucchese, playout Serie C: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 8 giugno

Questa sera alle ore 20.30 alla stadio Gustavo Ventura, Bisceglie-Lucchese scenderanno in campo per il ritorno dello spareggio playout.

Bisceglie-Lucchese, presentazione del match

Nel match di andata i toscani sono riusciti a vincere per 1-0 con gol di Sorrentino al 49′ e dunque oggi partirà in leggero vantaggio visto che avrà a disposizione due risultati su tre, mentre la squadra pugliese dovrà vincere con due gol di scarto per ottenere la salvezza. Ricordiamo che non varrà la regola della rete doppia segnata in trasferta e quindi se al triplice fischio finale i padroni di casa conducessero per 2-1 si andrebbe ai tempi supplementari.

Nel primo turno di playout la Lucchese di Giancarlo Favarin ha avuto la meglio sul Cuneo con una doppia vittoria, 2-0 in casa e 1-0 in trasferta, mentre il Bisceglie di Rodolfo Vanoli ha faticato le proverbiali sette camicie per eliminare la Paganese, infatti dopo aver perso l’andata per 1-0 in terra campana, al ritorno il 4-3 ha qualificato i pugliesi grazie al miglior piazzamento in campionato.

L’arbitro della gara sarà Giacomo Camplone di Pescara coadiuvato dagli assistenti Thomas Ruggeri della stessa sezione e Alessio Saccenti di Modena. Quarto uomo il signor Ermanno Feliciani di Teramo. In questa stagione il fischietto abruzzese vanta un precedente con i pugliesi nella sconfitta interna 1-0 contro il Rieti, mentre con i toscani sono due gli incroci entrambi in casa nel 3-0 sull’Olbia e il 2-2 contro la Carrarese.

Bisceglie-Lucchese probabili formazioni

Bisceglie (4-4-2): Vassallo, Calandra, Markic, Parlati, Starita; Cuppone, Triarico, Risolo, Giacomarro; Zigrossi, Giron. All. Vanoli

Lucchese (4-4-2): Falcone, Martinelli, Lombardo, Sorrentino, Provenzano; Di Nardo, Favale, De Vito, Bortolussi; Mauri, Zanini. All. Favarin

Bisceglie-Lucchese come vedere il match

L’incontro Bisceglie-Lucchese, calcio d’inizio ore 20.30, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.