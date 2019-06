Calcio, Serie C: le 60 squadre partecipanti alla stagione 2019-20 e i possibili gironi

Sabato sera il campionato di calcio di Serie C ha chiuso definitivamente i battenti per quanto riguarda la stagione 2018-19, con la vittoria del Trapani che grazie al 2-0 al Piacenza è stata la quinta ed ultima prossima nel campionato di Serie B facendo compagnia a Virtus Entella, Pordenone e Juve Stabia vincenti dei rispettivi gironi e il Pisa, anch’essa vincente tramite i playoff. Le quattro squadre retrocesse dalla Serie B sono state Venezia (tramite i playout persi ai calci di rigore contro la Salernitana), Foggia, Padova e Carpi.

Sono nove invece le squadre promosse nel campionato di Serie C, che hanno vinto il loro girone nel campionato di Serie D: Arzignano, Avellino, Bari, Cesena, Como, Lecco, Pergolettese, Pianese e Picerno.

Dunque l’organico delle 60 squadre per la stagione 2019-20 sarebbe fatta, ma il condizionale è d’obbligo visto le tante problematiche che ogni estate il calcio italiano deve far fronte tra società con problemi economici che rischiano di non iscriversi al campionato o addirittura di fallire come è successo al Bari e all’Avellino l’anno scorso.

Saranno 18 le regioni che rappresenteranno le 60 squadre della terza divisione italiana, all’appello mancano solamente la Val d’Aosta (ultima volta con l’Aosta nel 1994-95) e il Molise (ultima volta con il Campobasso nel 1986-87). Andiamo a vedere tutte le squadre partecipanti divise per regione.

Serie C, squadre partecipanti alla stagione 2019-20

9 LOMBARDIA – Lecco, Como, Pergolettese, Pro Patria, Feralpisalò, Monza, AlbinoLeffe, Renate, Giana Erminio

7 TOSCANA – Pianese, Arezzo, Robur Siena, Carrarese, Pontedera, Pistoiese, Lucchese

6 EMILIA ROMAGNA – Carpi, Cesena, Imolese, Piacenza Ravenna, Rimini

5 PIEMONTE – Pro Vercelli, Novara, Alessandria, Juventus U23, Gozzano

4 CALABRIA – Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese

4 PUGLIA – Bari, Virtus Francavilla, Foggia, Monopoli

4 VENETO – Padova, Venezia, Arzignano Valchiampo, Vicenza

3 CAMPANIA – Avellino, Cavese, Casertana

3 SICILIA – Catania, Sicula Leonzio, Siracusa

3 MARCHE – Sambenedettese, Fermana, Vis Pesaro

2 BASILICATA – Picerno, Potenza

2 LAZIO – Viterbese, Rieti

2 SARDEGNA – Olbia, Arzachena

2 UMBRIA – Ternana, Gubbio

1 ABRUZZO – Teramo

1 FRIULI VENEZIA GIULIA– Triestina

1 LIGURIA – Albissola

1 TRENTINO ALTO ADIGE – SudTirol

Per quanto riguarda i tre gironi anche per la prossima stagione ci dovrebbe essere la suddivisione geografica in Centro Nord-Ovest, Centro Nord-Est e Centro-Sud. Ora proviamo a vedere quali sono i raggruppamenti che saranno ufficializzati nel corso dell’estate.

Serie C, i possibili gironi

Girone A (Centro Nord-Ovest)

Albissola, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Lucchese, Novara, Pergolettese, Piacenza, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Siena.

Girone B (Centro Nord-Est)

Albinoleffe, Alto Adige, Arzignano, Carpi, Cesena, Imolese, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Monza, Padova, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Teramo, Ternana, Triestina, Venezia, Vicenza, Vis Pesaro.

Girone C (Centro-Sud)

Arzachena, Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Foggia, Monopoli, Olbia, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Vibonese, Viterbese, Virtus Francavilla.