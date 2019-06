Lucchese-Bisceglie, playout Serie C: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 1 giugno

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Porta Elisa di Lucca si giocherà Lucchese-Bisceglie, match di andata dello spareggio playout, che dopo il ritorno di sabato prossimo in Puglia, decreterà l’ultima squadra retrocessa in Serie D.

Lucchese-Bisceglie presentazione del match

Quella tra toscani e pugliesi probabilmente sarà una gara giocata sui minimi particolari vista l’alta posta in palio; i padroni di casa guidati da Giancarlo Favarin in questa stagione nel Girone A sono arrivati penultimi con 20 punti ma in realtà la squadra rossonera aveva totalizzato 45 punti, ma i 25 punti di penalizzazione inflitti durante il torneo per mancato versamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai propri tesserati e dipendenti, ha fatto precipitare la squadra ai playout dove nel primo turno la Lucchese è stata brava a battere sia all’andata in casa (2-0), che nel ritorno in trasferta (1-0) il Cuneo.

Il Bisceglie nel Girone C ha terminato il campionato al terz’ultimo posto con 36 punti (considerando i 4 di penalizzazione) e nel primo turno ha avuto la meglio in una doppia sfida al cardiopalma la Paganese. La squadra di Rodolfo Vanoli, arrivato a gennaio dopo le dimissioni di Ciro Ginestra e la gestione pro tempore di Antonio Bruno (allenatore dei portieri), aveva perso 1-0 la trasferta di Pagani, ribaltata con un rocambolesco 4-3 nella sfida di ritorno giocata davanti ai propri tifosi, dopo essere stati in vantaggio anche per 4-1. A parità di gol è stato decisivo il miglior piazzamento alla fine della stagione regolare.

Ricordiamo che se nel match di ritorno alla fine dei tempi regolamentari il risultato complessivo sarà di pareggio (non valgono doppio le reti segnate in trasferta) si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Il match è stato affidato a Luca Zufferli di Udine, mentre gli assistenti saranno Gianluca Santori di Padova e Patric Lenarduzzi di Merano, mentre il quarto uomo sarà Eduart Pashuku di Albano Laziale. L’arbitro friulano ha diretto due volte il Bisceglie con altrettante vittorie, mentre una sola direzione con la Lucchese con un pareggio.

Lucchese-Bisceglie come vedere il match

La gara di andata di playout Lucchese-Bisceglie, fischio d’inizio ore 20.30, sarà visibile in chiaro sul canale Sportitalia (canale 225 del decoder Sky e 60 del digitale terrestre).

Inoltri il match sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.