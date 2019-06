Piacenza-Trapani, primo atto. Finale Playoff Promozione del Campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 20.30, allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, in campo i padroni di casa di Arnaldo Franzini e il Trapani di Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre si sono piazzate secondi nei rispettivi gironi di Serie C. Gli emiliani hanno sciupato la promozione diretta nel Girone A all’ultima giornata, a favore dell‘Entella. I siciliani non sono mai davvero riusciti ad insidiare la corsa solitaria della Juve Stabia nel Girone C. Il Piacenza in semifinale ha eliminato l’Imolese, mentre il Trapani ha avuto ragione del Catania. La Finale si gioca in match di andata e ritorno. Quest’ultimo si giocherà il 15 giugno, a campi invertiti. L’altra finale è quella tra Pisa e Triestina. Quest’anno saranno infatti due le promozioni dalla Serie C alla Serie B.

Piacenza-Trapani, le probabili formazioni. QUI PIACENZA – Questi i probabili undici che scenderanno in campo oggi per i biancorossi emiliani, (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Silva, Pergreffi, Barlocco; Della Latta, Marotta, Corradi; Di Molfetta, Ferrari, Sestu. All. Franzini. QUI TRAPANI – Questi i probabili undici titolari di partenza per quanto riguarda i granata siciliani, (4-3-3): Dini; Scrugli, Scognamillo, Da Silva, Lomolino; Costa Ferreira, Taugourdeau, Corapi; Ferretti, Nzola, Tulli. All. Italiano. (Fonte: Goal.com).

Piacenza-Trapani, come seguire il match in tv e streaming

Piacenza-Trapani, info diretta tv e streaming. Il match, con inizio alle ore 20.30, potrà essere seguito in streaming su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette su internet tutti i match dei tre gironi di Serie C e in più anche la Coppa Italia di categoria. Il match del Garilli non potrà essere seguito in diretta televisiva, in chiaro, né su Sportitalia e né su Raisport+. Ma su quest’ultimo canale è prevista una differita del match, alle ore 00.25. Le due squadre non si affrontano dalla stagione 2011/2012. Si trattava del campionato dell’allora Lega Pro. L’11 settembre 2011 il Trapani si impose a Piacenza per 1-0. Successo siciliano anche nel match di ritorno con un rotondo 3-0. Il ritorno si giocherà allo stadio Provinciale di Trapani il prossimo 15 giugno.