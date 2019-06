Pisa-Triestina, finale andata playoff Serie C: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 5 giugno

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Arena Garibaldi è in programma Pisa-Triestina, match valido per la finale di andata dei playoff di Serie C.

Pisa-Triestina, presentazione del match

Dunque si prospetta una sfida al cardiopalma vista l’altissima posta in gioco, ovvero la promozione in Serie B, dove i padroni di casa mancano dalla stagione 2016-17, mentre gli ospiti addirittura dal 2010-11.

Nella stagione regolare gli alabardati si sono classificati al secondo posto del Girone B con 67 punti dietro il Pordenone (promossa direttamente) nonostante il miglior attacco (60 reti realizzate) e il miglior marcatore (Granoche con 17 gol) del raggruppamento; ai playoff la squadra di Massimo Pavanel ha fatto l’esordio nel turno precedente (secondo turno Nazionale) dove ha avuto la meglio del Feralpisalò pareggiando 1-1 in trasferta per poi vincere 2-o in casa il match di ritorno.

Il Pisa inserito nel Girone A, ha finito il campionato al terzo posto con 69 punti dietro alla Virtus Entella (promossa) 75 punti e il Piacenza 74 I nerazzurri di Luca d’Angelo hanno cominciato il loro percorso nei playoff dal primo turno Nazionale nel derby toscano contro la Carrarese eliminata grazie al 2-2 in trasferta e il 2-1 in casa, mentre al turno turno successivo altro derby, questa volta contro l’Arezzo, dove c’è stata la doppia vittoria per 3-2 e 1-0.

All’Arena Garibaldi in campionato (cinque in B e uno in C1) sono sei i precedenti tra le due squadre con gli alabardati mai vittoriosi e dove hanno raccolto solo tre pareggi, mentre altrettante sono state le vittorie nerazzurre. L’ultimo match è stato giocato curiosamente nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia (Tim Cup) lo scorso 29 luglio e ha avuto la meglio il Pisa ma solamente ai calci di rigore visto nei 120 minuti di gioco la gara era finita 2-2. Invece in campionato le squadre non si incontrano dalla stagione cadetta del 2008-09 con vittoria nerazzurra per 3-1.

L’arbitro del match Ivan Robilotta di Sala Consilina (Salerno), che sarà coadiuvato da Marco Trinchieri di Milano e Alessandro Pacifico di Taranto. Quarto uomo Albero Santori di Messina. Il direttore di gara campano ha diretto due volte i nerazzurri con una vittoria e un pareggio, primo incrocio invece con gli alabardati.

Pisa-Triestina probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Meroni; Di Quinzio, Gucher, Izzillo; Minesso; Pesenti, Moscardelli.

All. D’Angelo

Triestina (4-4-2): Offredi; Frascatore, Lambrughi, Modolo, Formiconi; Mensah, Coletti, Maracchi, Petrella; Granoche, Costantino. All. Pavanel

Pisa-Triestina dove vedere il match

Il match Pisa-Triestina calcio d’inizio ore 20.30, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Pisa-Triestina sarà visibile anche in diretta su Rai 3 ma solamente nella regione Toscana, richiesta fatta dalla Prefettura di Pisa come è già successo per il derby Pisa-Arezzo.

Per il resto d’Italia il match potrà essere visto su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) in differita a partire dalle ore 22.25.