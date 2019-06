Trapani-Catania, atto secondo. Semifinali dei Playoff Promozione della Serie C 2018/2019. Alle ore 20.30, allo stadio Provinciale di Trapani, scenderanno in campo i padroni di casa di Vincenzo Italiano e il Catania di Andrea Sottil. Si riparte dal 2-2 dell’andata. In caso di ulteriore parità al 90′, saranno i granata padroni di casa ad accedere alla Final Four. Quindi per i rossazzurri etnei un solo risultato a disposizione: la vittoria. Il Trapani non perde in casa dall’8 dicembre scorso, quando fu sconfitto per 2-1 dalla Juve Stabia. Il Catania non si impone in trasferta dal 10 marzo, quando andò a vincere per 2-1 sul campo del Catanzaro.

Trapani-Catania, le probabili formazioni. QUI TRAPANI – Il Trapani, dunque, dovrà fare molta attenzione all’euforia dei rossoazzurri. Italiano dovrebbe confermare lo stesso undici visto dal primo minuto nella gara del Massimino: 4-3-3 con Dini in porta; Scognamillo in coppia col mediano Taugordeau in difesa, Costa Ferreira e Ramos sugli esterni; centrocampo a tre composto da Aloi, Toscano e Corapi; in avanti Ferretti, Nzola e Tulli. QUI CATANIA – Sarà 4-3-3 o 4-3-1-2 con gli innesti di Baraye per Marchese in difesa, Lodi per Bucolo in mediana, e attacco con Sarno, Di Piazza e il rientrante Davis Curiale, uno dei tanti ex, a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica nella gara di andata. (Fonte: itasportpress.it).

Trapani-Catania, come seguire il match in tv e streaming

Trapani-Catania, info streaming e diretta televisiva. Il match, con inizio alle ore 20.30, potrà essere seguito in streaming su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette su internet tutti i match dei tre gironi di Serie C e in più anche la Coppa Italia di categoria. Il match del Massimino non potrà essere seguito in diretta televisiva, in chiaro, né su Sportitalia e né su Raisport+(qui andrà in onda una differita a partire dalle 22.30). Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione. Il 16 ottobre 2018 vittoria interna per il Catania, con il risultato di 3-1. Al ritorno, a Trapani, vittoria per 1-0 dei padroni di casa. Si giocano oggi altri match di ritorno del secondo turno della Fase Nazionale per i Play-off Promozione in Serie B: Pisa-Arezzo (ore 20.30, andata: 3-2), Triestina-Feralpisalò (20.30, andata: 1-1) e Piacenza-Imolese (20.30, andata: 2-0). In caso di situazione di parità totale al 90′ passa la squadra che gioca in casa.