Trapani-Piacenza, l’ultimo atto. Finale di ritorno dei Playoff Promozione del Campionato di Serie C 2018/2019. Il match di questa sera sarà l’ultimo di questa tormentata annata di Serie C. Si deciderà l’ultima promossa in Serie B, una tra siciliani ed emiliani farà compagnia a Entella, Pordenone, Juve Stabia e Pisa. Alle ore 20.30, allo stadio Provinciale di Trapani, scenderanno in campo i padroni di casa di Vincenzo Italiano e il Piacenza di Arnaldo Franzini. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, giocata al Garilli di Piacenza. In caso di parità al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Le due squadre sono arrivate seconde nei rispettivi gironi: il Piacenza nel Girone A e il Trapani nel Girone C. I granata siciliani hanno eliminato il Catania in semifinale, mentre i biancorossi emiliani hanno avuto ragione dell’Imolese.

Trapani-Piacenza, le probabili formazioni. QUI TRAPANI – Mister Italiano ha recuperato Aloi dalla squalifica, Ramosa e Toscano dall’infortunio; dall’altro perde Scognamillo per squalifica e Girasole per infortunio. La probabile formazione granata sarà un 4-3-3. Dini in porta; difesa a quattro con Costa Ferreira, Da Silva, Taugourdeau, Ramos. A centrocampo Aloi, Toscano, Corapi. In attacco, Ferretti, Nzola, Tulli. QUI PIACENZA – Franzini avrà tutti a disposizione. Recuperato Bertoncini dalla squalifica, Nicco e Porcari dai loro rispettivi infortuni. La probabile formazione sarà un 3-5-2. Fumagalli in porta; Della Latta, Bertoncini Pergreffi in difesa. A centrocampo giocano Corsinelli, Nicco, Marotta, Corradi e Barlocco. In attacco giocano Ferrari e Sestu.

Trapani-Piacenza, come seguire il match in tv e streaming

Trapani-Piacenza, info diretta tv e streaming. Come tutta la Serie C 2018/2019 anche il match di questa sera potrà essere seguito in streaming su Eleven Sports. Non solo internet, la finale di ritorno tra siciliani ed emiliani sarà trasmessa in chiaro da Raisport+ (canale 227 di Sky e 57-58 del digitale terrestre). L’ultimo precedente tra le due squadre giocato al Provinciale è del 15 gennaio 2012: si trattava del campionato di Lega Pro, vinse il Trapani per 3-0. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 20.30. La direzione arbitrale è affidata al signor Ayroldi della sezione AIA di Molfetta.