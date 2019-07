Calcio, Serie C: il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha ufficializzato i gironi

La scorsa settimana il Consiglio Federale della FIGC ha ufficializzato le squadre riammesse nel campionato di Serie C 2019-20, ovvero Virtus Vecomp Verona, Fano e Paganese e le due ripescate Modena e Reggio Audace (ex Reggiana), escludendo definitivamente Lucchese, Albissola, Siracusa, Arzachena e Foggia con le prime tre che non hanno presentato la domanda di iscrizione per motivi economici, mentre le ultime due le hanno presentate ma incomplete, inoltre il Venezia non parteciperà al terzo campionato Nazionale poichè ha preso il posto del Palermo che con tutta probabilità ripartirà dalla Serie D. Sono stati escluse dal ripescaggio Bisceglie e Cerignola.

Ieri nel tardo pomeriggio il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha ufficializzato i gironi della stagione calcistica 2019-20 dove alla fine si è deciso di non ripescare un’altra squadra che avrebbe portato l’organico a 60 squadre, Dunque saranno 59 le formazioni al via l’ultimo weekend di agosto con due gironi (quello A e B) da venti squadre e uno (quello C) da diciannove, con un club che ogni giornata osserverà un turno di riposo.

Per la compilazione dei raggruppamenti si è confermato il criterio geografico dello scorso anno, ovvero Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud. Ricordiamo che i calendari dei tre gironi saranno varati giovedì 25 luglio alle ore 18.30 presso il Salone d’Onore del CONI a Roma.

Serie C, i gironi ufficiali

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Robur Siena.

Girone B: Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, SudTirol, Triestina, L.R. Vicenza, Virtusvecomp Verona, Vis Pesaro

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese Castrense.