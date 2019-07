Al Salone d’onore del Coni di Roma è stato varato il calendario di Serie C della stagione 2019-20, campionato che vedrà al via sessanta squadre divise in tre gironi da venti. Proprio in extremis il Collegio di garanzia del Coni ha riammesso il Bisceglie, che farà parte del girone C che altrimenti sarebbe stato a diciannove squadre, mentre il ricorso dell’Audace Cerignola non è andato a buon fine, con il club foggiano che parteciperà anche quest’anno al campionato di Serie D.

Il presidente della Lega Pro Antonio Ghirelli ha confermato che quest’anno ci saranno solamente tre anticipi al sabato (uno per girone), mentre gli altri incontri si giocheranno la domenica pomeriggio, oltre ovviamente all’anticipo del venerdì e al posticipo del lunedì. Si comincerà il 24-25 agosto con gli incontri della prima giornata; due le soste previste, il 29 dicembre e il 5 gennaio (festività natalizie). Quattro turni i infrasettimanali per un campionato che si concluderà il 26 aprile; poi al via i playoff e playout.

Serie C, gli incontri della 1.a giornata

Girone A

Alessandria-Gozzano

Arezzo-Lecco

Como-Pergolettese

Giana Erminio-Renata

Novara-Juventus Under 23

Pistoiese-Albinoleffe

Pontedera-Carrarese

Pro Patria-Monza

Pro Vercelli-Pianese

Robur Siena-Olbia

Girone B

A.J. Fano-Sambenedettese

Arzignano-Piacenza

Carpi-Cesena

Fermana-Ravenna

Modena-L-R. Vicenza

Reggio Audace-Feralpisalò

Rimini-Imolese

Triestina-Gubbio

Virtusvecomp Verona-Padova

Vis Pesaro-Sudtirol

Girone C

Avellino-Catania

Catanzaro-Teramo

Cavese-Picerno

Monopoli-Vibonese

Potenza-Casertana

Rende-Bisceglie

Rieti-Ternana

Sicula Leonzio-Bari

Virtus Francavilla-Reggina

Viterbese Castrense-Paganese