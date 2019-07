Serie C, venerdì 12 luglio la Lega Pro ufficializzerà i ripescaggi: ecco le sei squadre probabili

Ormai manca poco e poi venerdì 12 luglio la Lega Pro ufficializzerà le sei squadre che saranno ripescate nel campionato di Serie C, perchè anche quest’anno ci sono stati problemi con le iscrizioni per sei club: Lucchese, Albissola, Siracusa, Arzachena e Foggia con le prime tre che non hanno presentato la domanda di iscrizione per motivi economici, mentre le ultime due le hanno presentate ma incomplete e dunque non ammesse al terzo campionato nazionale. A queste cinque squadre va aggiunto il Venezia che grazie ai problemi del Palermo sarà ripescato in Serie B che aveva perso nello spareggio playout contro la Salernitana.

Dunque per sei squadre che non giocheranno il campionato di Serie C, ecco che verranno rispescate sei squadre dalla Serie D, per raggiungere il numero preciso di 60 squadre che saranno divise in tre gironi da venti.

Serie C, ecco le possibili squadre ripescate

Al posto di Lucchese, Albissola e Siracusa saranno riammesse le squadre virtuose retrocesse nell’ultimo campionato, vale a dire Virtus Verona, Bisceglie e Fano, con le prime due scese tramite playout, mente i marchigiani per essere arrivati ultimi nel girone A. Per i pugliesi però c’è la spalla di Damocle dello stadio e se non riusciranno a risolvere i problemi infrastrutturali, al loro posto la Paganese, attualmente quarta in graduatorie e dunque prima delle escluse.

Al posto di Arzachena, Foggia e Venezia, saliranno tre squadre che la scorsa stagione hanno partecipato ai playoff del campionato di Serie D e che hanno fatto richiesta di ripescaggio, ovvero Modena, Reggio Audace e Audace Cerignola, ma con quest’ultima che ha lo stesso problema del Bisceglie e cioè lo stadio al quale mancherebbero alcuni parametri richiesti dal regolamento federale. Se anche in questo caso non venisse sistemata la questione, la prima delle escluse sarebbe il Taranto. Ovviamente tutto questo sarà da ufficializzare venerdì 12 luglio.

Ricordiamo inoltre che il prossimo campionato di Serie C inizierà il 24 e 25 agosto, mentre la prima giornata di Coppa Italia è in programma il 4 agosto.