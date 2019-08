Carpi-Cesena, diretta tv e streaming Serie B: dove vedere il match domenica 25 agosto

Domenica 25 agosto alle ore 15 allo stadio Sandro Cabassi Carpi-Cesena si sfideranno nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie C girone B.

Carpi-Cesena, presentazione del match

I padroni di casa dopo la retrocessione dello scorso anno si sono un pò ridimensionati e starà al nuovo allenatore Giancarlo Riolfo debuttante nella serie cadetta, a portare quell’entusiasmo fisiologicamente calato dopo il deludente ultimo posto del 2018-19. In realtà l’ex tecnico di Savona e Sanremese (Serie D) domenica scorsa nel terzo turno di Coppa Italia ha sfiorato l’impresa sul campo del Cittadella perdendo solamente ai calci di rigore dopo il pirotecnico 3-3 alla fine dei tempi supplementari. Particolare attenzione al nuovo acquisto classe ’91 Michele Vano che sembra un attaccante interessante e che nella scorsa stagione giocava con l’Arzachena e nel match del Tombolato ha realizzato una tripletta dimostrando di essere già in piena forma.

Gli uomini più esperti dei biancorossi, ovvero Sabotic, Jelenic, Ligi e Pezzi dovranno cercare di aiutare i più giovani ad inserirsi in un campionato molto difficile soprattutto per un club che era dalla stagione 2012-13 che non partecipava al campionato di Serie C, dopo le tante stagioni in Serie B e anche un anno di Serie A.

Dal canto suo il Cesena parte con grande entusiasmo che solo un anno fa sembrava una chimera visto il fallimento della vecchia proprietà che ha costretto il sodalizio bianconero a ripartire dalla Serie D, campionato però vinto al primo colpo grazie al primo posto del girone con 83 punti, tre in più del Matelica, giunto secondo al fotofinish.

Una promozione che ci voleva per il cavalluccio marino del presidente Corrado Augusto Patrignani e per i suoi tifosi che ora sognano un campionato tranquillo e magari anche una qualificazione playoff, anche se non sarà facile.

L’allenatore della scorsa stagione Giuseppe Angelini non è stato confermato alla guida tecnica e al suo posto è stato preso Francesco Modesto con il suo gioco molto offensivo e che nel 2018-19 ha esordito nella Serie C con il Rende, portato brillantemente ai playoff (eliminazione al primo turno) grazie al decimo posto alla fine della stagione regolare. I bianconeri sono partiti subito bene qualificandosi alla fase finale della Coppa Italia Serie C, con le vittorie su Rimini (1-2) in trasferta e Vis Pesaro (3-1) in casa. Particolare attenzione merita la mezzala classe ’98 Simone Franchini in prestito del Sassuolo e che sembra essere un buon prospetto.

Sono dieci i precedenti in casa del Carpi, che vedono gli ospiti condurre per sei vittorie a tre con un pareggio; l’ultima gara tra le due squadre si è giocata il 14 ottobre 2017 nel campionato cadetto e ha visto i biancorossi vincere per 2-1 con doppietta di Jelenic e rete della bandiera cesenate con un autorete di Brosco nel recupero.

L’arbitro del match sarà Fabio Natilla di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Luca Dicosta di Novara e Paolo Cubicciotti di Nichelino.

Carpi-Cesena, diretta tv e streaming

Il match della prima giornata del girone B del campionato di Serie C tra Carpi-Cesena sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.