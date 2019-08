Potenza-Casertana 1-0 (Video Highlights): un gol di Murano nella ripresa regala i primi tre punti ai padroni di casa

Nella prima giornata di campionato di Serie C (girone C), esordio positivo per il Potenza che batte a domicilio la Casertana in un match equilibrato, a decidere il match un gol di Murano al 62′ grazie a un bel colpo di testa su cross di Isgrò.

Potenza-Casertana, presentazione del match

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Alfredo Viviani, Potenza-Casertana scenderanno in campo per sfidarsi nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie C girone C.

Questo prima gara stagionale mette di fronte due squadre che nella scorsa stagione hanno disputato un buon campionato con i potentini dopo il quinto posto nella stagione regolare sono stati eliminati agli ottavi di finale dei playoff nazionali dopo due pareggi per 1-1 contro il Catania, pagando alla fine il peggior piazzamento finale; precedentemente avevano eliminati negli spareggi preliminari prima il Rende e poi la Virtus Francavilla.

Invece i campani arrivati al nono posto, sono usciti subito al primo turno degli spareggio perdendo a Francavilla per 1-0.

Al timone dei padroni di casa è stato confermato Giuseppe Raffaele per la gioia dei tifosi molto contenti del gioco espresso dalla loro squadra nei mesi scorsi e per fare il definitivo salto di qualità il presidente Salvatore Caiata ha condotto una campagna acquisti molto importante per confermare o addirittura migliorare la posizione dello scorso torneo. Il Potenza ad agosto ha partecipato alla Coppa Italia (Tim Cup): dopo aver passato il primo turno sconfiggendo in casa il Lanusei per 2-0, la squadra di Raffaele è uscita per mano Pisa, uscendo sconfitti dall’Arena Garibaldi per 3-0, dimostrando comunque una buona forma.

La Casertana del presidente Giuseppe d’Agostino ha invece deciso di cambiare allenatore: via l’eccentrico Sandro Pochesci che era stato preso a marzo al posto dell’esonerato Nello Di Costanzo e al comando della squadra con un contratto biennale (con opzione per il terzo), Ciro Ginestra la scorsa stagione a Rende. Sicuramente i rossoblu vorranno cercare di fare un campionato migliore rispetto a quello passato fatti di alti e bassi nonostante l’ottima stagione del bomber classe ’82 Luigi Castaldo autore di 17 reti in 29 incontri disputati; anche i campani hanno esordito nella Coppa Italia maggiore, ma sono stati subito eliminati dal Catanzaro (4-1 in trasferta). E’ stato un mercato quello della Casertana sopratutto di svincolati, vista la poca disponibilità economica ma i tifosi sperano ovviamente che gli acquisti siano funzionali al gioco del nuovo tecnico che dovrà cercare subito di partire bene.

Sono undici i precedenti in terra potentina tra le due formazioni e che vedono i padroni di casa in netto vantaggio per otto successi a due e un solo pareggio; venti le reti complessive (13-7 il parziale). Nella scorsa stagione (23 dicembre 2018) vittoria del Potenza per 1-0 con gol a metà ripresa di Carlos Franca; molto curioso il fatto che la squadra di Raffaele era dalla stagione 2010-11 che non esordiva tra le mura amiche: in quell’occasione il campionato era quello di Eccellenza e ci fu il successo per 2-0 sul Ferrandina; dalla stagione successiva fino all’anno scorso solo debutti in trasferta.

L’arbitro della gara sara Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Paolo Laudato di Taranto e Francesco Bruni di Brindisi.

Potenza-Casertana, formazioni ufficiali

POTENZA (3-4-3): Breza; Viteritti, Iuliano, Dettori; Coccia, Murano, Giosa, Sales; Isgrò, Emerson, Ferri Marini.

CASERTANA (3-5-2): Crispino; Rainone, Santoro, Gonzalez; Starita, D’Angelo, Castaldo, Zito, Ciriello; Longo, Clemente.

Potenza-Casertana, diretta tv e streaming

Il match della prima giornata del girone B del campionato di Serie C tra Potenza-Casertana sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.