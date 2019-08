Serie C girone C: tutti i risultati e i marcatori della 1.a giornata

In questo weekend è cominciato il campionato di Serie C, e qui analizzeremo i risultati del girone meridionale che ha visto nel match clou di giornata la vittoria roboante del Catania sul campo dell’Avellino per 6-3 con i siciliani che erano in vantaggio addirittura per 6-1 grazie anche alle doppiette di Di Paolantonio e Di Piazza; tre punti subito importanti per gli etnei considerando anche la proporzione, per gli irpini neopromossi una sconfitta pesante che però dovrà essere subito dimenticata. Vittoria anche per il Bari che sconfitto in trasferta la Sicula Leonzio con un gol per tempo (Antenucci su rigore e nel finale D’Ursi) anche se nella ripresa i pugliesi hanno sofferto parecchio.

Nell’anticipo di ieri, vittoria in trasferta anche della Ternana sul campo del Rieti per 3-1, mentre Potenza e Catanzaro hanno battuto a domicilio di misura rispettivamente Casertana (1-0) e Teramo (2-1), confermando subito il buon campionato fatto lo scorso anno. Bene anche il Bisceglie che ha espugnato Rende per 1-0, mentre l’unico pareggio di giornata è stato l’1-1 tra Virtus Francavilla-Reggina.

Altre due vittorie casalinghe di misura nelle partite delle 18.30, ovvero il Monopoli che grazie a Fella nel finale ha avuto la meglio sulla Vibonese per 1-0, e la Viterbese che ha sconfitto 2-1 la Paganese anche qui con una rete negli ultimi minuti realizzata Antezza.

Nel posticipo serale delle 20.45 in campo Cavese-Picerno.

Serie C girone C, risultati e marcatori

Rieti-Ternana 1-3: 11′, 65′ Marilungo (T), 19′ Russo (T), 29′ Gondo (R)

Domenica ore 15

Avellino-CATANIA 3-6: 35′ Albadoro, 78′, 81′ Di Paolantonio-23′, 51′ Di Piazza, 29′ Lodi, 69′ Welbeck, 72′ Mazzarani, 75′ Bucolo

Domenica ore 16,30

Catanzaro-Teramo 2-1: 18′ Nicastro (C), 25′ Kanouté (C), 53′ aut. Celiento (T)

Virtus Francavilla-Reggina 1-1: 38′ rig. Vazquez (VF), 47′ De Rose (R)

Domenica ore 17,30

LEONZIO-Bari 0-2: 37′ rig. Antenucci, 87′ D’Ursi

Potenza-Casertana 1-0: 61′ Murano

Rende-Bisceglie 0-1: 43′ Gatto

Domenica ore 18,30

Monopoli-Vibonese 1-0 81′ Fella

Viterbese-Paganese 2-1 37′ Tounkara (V), 71′ Alberti 71′ (P), 84′ Antezza (V)

Domenica ore 20,45

Cavese-Picerno