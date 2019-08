Serie C, ufficializzati tutti i posticipi del girone d’andata: si comincia con il derby Novara-Juventus U23

Nel tardo pomeriggio la Lega Pro ha ufficializzato tutti i posticipi del lunedì del girone di andata del campionato di Serie C, che saranno visibili in diretta su Rai Sport HD; il torneo comincerà nell’ultimo weekend di agosto e terminerà a fine aprile dove poi cominceranno i play off e i play out. Nei prossimi giorni saranno diramati anche gli anticipi del venerdì che saranno trasmessi in diretta su Sportitalia, che ricordiamo dall’1 luglio non è più presente su Sky ma solo sul digitale terrestre, e anche la programmazione dei turni infrasettimanali.

Molti i match interessanti che si giocheranno il lunedì sera (sempre alle ore 20.45), a cominciare dalla prima giornata dove scenderanno in campo nel derby piemontese Novara-Juventus Under 23; altre gare sulla carta interessanti e affascinanti saranno le classiche di un tempo Modena-Padova e Bari-Reggina, ma anche L.R.Vicenza-Cesena, il derby emiliano Imolese-Carpi, quello del sud tra Catanzaro-Catania, senza dimenticare anche Feralpisalò-Triestina e Reggio Audace-Padova, con quest’ultima che metterà fine al girone di andata il 16 dicembre.

Serie C, tutti i posticipi del lunedì del girone d’andata

LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019 GIRONE A

1.a GIORNATA NOVARA – JUVENTUS U23 Ore 20.45

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019 GIRONE B

2.a GIORNATA CESENA – VIS PESARO Ore 20.45

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 GIRONE B

3.a GIORNATA MODENA – PADOVA Ore 20.45

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 GIRONE C

4.a GIORNATA BARI – REGGINA Ore 20.45

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019 GIRONE A

5.a GIORNATA GIANA ERMINIO – CARRARESE Ore 20.45

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019 GIRONE A

7.a GIORNATA JUVENTUS U23 – MONZA Ore 20.45

LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2019 GIRONE B

8.a GIORNATA L.R. VICENZA – CESENA Ore 20.45

LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019 GIRONE A

9.a GIORNATA PONTEDERA – PISTOIESE Ore 20.45

LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 GIRONE B

10.a GIORNATA MODENA – FERMANA Ore 20.45

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 GIRONE B

12.a GIORNATA IMOLESE – CARPI Ore 20.45

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019 GIRONE B

13.a GIORNATA FERALPISALO’ – TRIESTINA Ore 20.45

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 GIRONE C

14.a GIORNATA AVELLINO – POTENZA Ore 20.45

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 GIRONE C

15.a GIORNATA CATANZARO – CATANIA Ore 20.45

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 GIRONE A

16.a GIORNATA AREZZO – NOVARA Ore 20.45

LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019 GIRONE B

17.a GIORNATA RIMINI – RAVENNA Ore 20.45

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2019 GIRONE B

18.a GIORNATA SAMBENEDETTESE – GUBBIO Ore 20.45

LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019 GIRONE B

19.a GIORNATA REGGIO AUDACE – PADOVA Ore 20.45