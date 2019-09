Avellino-Bisceglie: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C domenica 22 settembre

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Partenio-Lombardi, Avellino-Bisceglie si affronteranno per la quinta giornata del campionato di Serie C girone C.

Avellino-Bisceglie, presentazione del match

Gli irpini partono favoriti sia perchè potranno sfruttare il fattore campo sia per la differenza tecnica che tra l’altro già si percepisce scorrendo la classifica dove gli uomini guidati da mister Giovanni Ignoffo sono secondi con nove punti insieme Catania, Ternana e Potenza e ad una sola lunghezza dalla capolista Catanzaro. Dopo la sonora sconfitta casalinga all’esordio per 6-3 da parte del Catania, l’Avellino ha infilato tre vittorie consecutive contro Vibonese, Teramo e Az Picerno che hanno portato entusiasmo ad una tifoseria che nell’estate 2018 aveva dovuto subire l’onta del fallimento con annessa retrocessione in Serie D, campionato poi vinto al primo anno allo spareggio contro il Lanusei.

Il Bisceglie che lo scorso luglio è stato ripescato dopo lo spareggio playout perso lo scorso giugno contro la Lucchese, ha confermato sulla propria panchina il tecnico Rodolfo Vanoli, arrivato lo scorso gennaio. La formazione pugliese dopo l’ottimo inizio con la vittoria sul campo del Rende per 1-0 e il pareggio casalingo 1-1 contro la capolista Catanzaro, è incappata in due sconfitte consecutive piuttosto pesanti: la prima nella trasferta di Reggio Calabria e la seconda in casa contro il Potenza, entrambe per 3-0, anche se va ricordato che nella sessione estiva di calciomercato il club ha cambiato tantissimi giocatori e dunque ci vorrà del tempo per assimilare il gioco di mister Vanoli.

Mercoledì prossimo la Serie C ritornerà in campo per il turno infrasettimanale con gli irpini che affronteranno nuovamente in casa la Virtus Francavilla; impegno casalingo anche per i nerazzurri stellati che affronteranno la Casertana.

L’arbitro della gara sarà Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Francesco Cincigliani di Vasto e Francesca Di Monte di Chieti. Due i precedenti con l’Avellino risalenti allo scorso anno in Serie D, con una sconfitta (4-1 sul campo dell’Atletico SFF) e una vittoria (2-0 in trasferta a Trastevere). L’ultimo precedente tra le due squadre in terra campana si è giocato nel lontano 7 settembre 1997 nella Coppa Italia Serie C e terminato 1-1.

Avellino-Bisceglie, probabili formazioni

Avellino (5-4-1): Abibi; Celjak, Illanes, Morero, Laezza, Parisi; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti; Albadoro. All. Ignoffo

Bisceglie (4-3-1-2): Casadei; Mastrippolito, Zigrossi, Hristov, Tarantino; Rafetrainaina, Ungaro, Carrera; Ferrante; Montero, Gatto. All. Vanoli.

Il match della quinta giornata del campionato di Serie C girone C tra Avellino-Bisceglie sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato, la telecronaca della gara sarà a cura di Pasquale Ciambriello. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.