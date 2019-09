Avellino-Teramo, febbre del sabato sera. 3.a giornata del Girone C del Campionato di Serie C 2019/2020. Sabato 7 settembre, alle ore 20.45, scenderanno in campo l’Avellino di Giovanni Ignoffo e il Teramo di Bruno Tedino. Si gioca allo stadio Partenio Lombardi del capoluogo irpino. I biancoverdi padroni di casa sono reduci dalla prima vittoria stagionale in campionato, 1-0 sul campo della Vibonese. Nonostante i problemi societari e sul mercato l’Avellino ha saputo compattarsi, centrando una vittoria molto importante. Il Teramo dal canto suo non è sceso in campo lo scorso weekend. Il match non si è giocato in quanto lo stadio Cornacchia-Adriatico di Pescara, dove si sarebbe dovuto svolgere il confronto, era occupato dalla partita Pescara-Pordenone. All’esordio in campionato il Teramo è stato sconfitto per 2-1 sul campo del Catanzaro.

Avellino-Teramo, qualche spiraglio in casa bianco-verde. Pare che l’Avellino possa tirare un sospiro di sollievo. Tramite il versamento di un bonifico urgente, sarebbe stata emessa la polizza da 80 mila euro che verrà inviata, entro oggi, via Pec alla Lega Pro per sbloccare il mercato e tesserare Illanes, De Marco e Karic: i tre, con molta probabilità, saranno a disposizione di Ignoffo per la gara di sabato sera contro il Teramo. Per Charpentier, invece, l‘Avellino aspetta l’arrivo del transfer internazionale. Evitate multa e penalizzazione in classifica. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Avellino-Teramo, come seguire il match in tv e streaming

Avellino-Teramo, info tv e streaming. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite dei tre gironi di Serie C, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Per il match non è prevista la diretta in chiaro né su Raisport e né su Sportitalia.

Avellino-Teramo non si gioca dalla stagione 2006/2007. Si trattava del campionato dell’allora Lega Pro. Il 4 marzo 2007 vinse l’Avellino per 2-0. Il Teramo non raccoglie punti al Partenio-Lombardi dal 24 novembre 2002, quando gli abruzzesi si imposero per 2-1. Questo il programma della 3.a giornata del Girone C della Serie C: Cavese-Vibonese, Monopoli-Catanzaro, Reggina-Bisceglie, Rende-Ternana, Rieti-Bari, Sicula Leonzio-Paganese, V-Francavilla-Casertana, Potenza-Catania e Viterbese-Picerno.