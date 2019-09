Vibonese-Avellino, in campo per il riscatto. 2.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2019/2020. Alle ore 17.30 scenderanno in campo la Vibonese di Giacomo Modica e l‘Avellino di Giovanni Ignoffo. Si gioca allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Entrambe le squadre hanno perso la gara d’esordio. I calabresi sono stati sconfitti per 1-0 sul campo del Monopoli, mentre i lupi irpini hanno subito un pesante 3-6 casalingo contro il Catania. A pesare su questo risultato i grossi problemi societari avuti dalla società bianco-verde in estate e non ancora risolti. L‘Avellino sta cercando di allestire una squadra competitiva. Il diesse Di Somma sta lottando contro il tempo, visto che domani il calciomercato estivo chiude i battenti.

Vibonese-Avellino, le probabili formazioni. QUI VIBONESE – Modica per l’esordio casalingo stagionale dovrebbe proporre un 4-3-3, con questi probabili undici iniziali: Mengoni; Ciotti, Malberti, Altobello, Tito; Pugliese, Petermann, Tumbarello; Napolitano, Bubas, Rezzi. QUI AVELLINO – Ignoffo dovrebbe confermare il 3-5-2 visto con il Catania domenica scorsa. Scelte piuttosto obbligate per il tecnico bianco-verde, che dovrebbe mandare in campo questi uomini dal primo minuto: Abibi; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, Silvestri, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Albadoro, Alfageme.

Vibonese-Avellino, come seguire il match in tv e streaming

Vibonese-Avellino, info streaming e tv. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite dei tre gironi di Serie C, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Per il match non è prevista la diretta in chiaro né su Raisport e né su Sportitalia.

Vibonese-Avellino non si gioca dalla stagione 2010/2011. Si trattava anche allora del campionato di Serie C. In Calabria il match finì sull‘1-1, al ritorno invece ci fu la vittoria dell‘Avellino per 4-0. Nel prossimo turno i lupi irpini saranno di scena al Partenio-Lombardi contro il Teramo. Impegno fuori casa per la Vibonese sul campo della Cavese.