Avellino-Rende. Domenica 6 ottobre alle ore 15 allo stadio ‘Partenio-Lombardi’ i padroni di casa dell’ Avellino allenati da Giovanni Ignoffo ospiteranno il Rende di mister Andrea Tricario, il match è valido per l’ 8.a giornata del girone C del campionato di Serie C. I campani occupano la 12.a posizione con 9 punti all’attivo, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte, ma il momento della formazione di Ignoffo è molto negativo, infatti i biancoverdi provengono da 3 sconfitte consecutive contro Bisceglie e Virtus Francavilla in casa e contro la Cavese in trasferta, sconfitta che risale all’ultima giornata di campionato. I siciliani non se la passano benissimo, infatti i ragazzi di Tricario occupano l’ultima posizione in classifica con 1 solo punto conquistato, infatti il Rende in 7 giornate disputate ha ottenuto 6 sconfitte ed 1 pareggio, e nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta casalinga contro il Potenza. Intanto tra le fila dei campani si sta allenando agli ordini di mister Ignoffo Gabriel Osei, difensore che proviene dai francesi del Tolosa. Nei siciliani, invece, emergenza infortuni con Loviso, Vitofrancesco, Rossini, oltre a Godano costretti ai box, mentre Vivacqua e Keba Coly stanno svolendo le consuete terapie mentre Germinio ritornerà contro l’Avellino dopo la squalifica. Avellino-Rende sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci della sezione di Como, coaudiuvato dai signor Massimiliano Bonomo della sezione di Milano e Fabrizio Giorgi della sezione di Legnano.

Avellino-Rende, come seguire il match in tv e streaming

Avellino-Rende non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardare questa gara del girone C di Serie C, inizio alle ore 15, in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.