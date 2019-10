Monza-Renate: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 26 ottobre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Brianteo si disputerà l’anticipo tra Monza-Renate, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C girone A.

Monza-Renate, presentazione match

Il derby brianzolo promette grande spettacolo visto che le due squadre fino a questo momento si trovano ai primi due posti della classifica con il Monza che comanda il girone A con 28 punti, mentre il Renate segue a 21 punti insieme al Pontedera. La formazione di Christian Brocchi sta dominando dall’inizio del torneo e sta confermando i pronostici della vigilia che la vedeva in pole position per la promozione nella serie cadetta; sono nove vittorie in undici incontri con una sola sconfitta (in casa contro il Siena per 2-0) e un pareggio per 1-1 ottenuto sul campo della neopromossa Pianese domenica scorsa e con il miglior attacco del raggruppamento con venti reti realizzate e difesa meno perforata con i soli cinque gol subiti insieme proprio agli avversari odierni.

Il Renate di mister Aimo Diana per accorciare in classifica dovrà cercare i tre punti anche se un pareggio non sarebbe un risultato da disprezzare vista la forza degli avversari; nelle ultime due giornate in nerazzurri hanno perso in trasferta per 2-1 contro la Juventus U23 e pareggiato in casa per 1-1 passando da – 4 a – 7 e dunque rallentando un pò la corsa; ovviamente l’obiettivo del Renate è la qualificazione ai playoff, magari ottenendo il secondo posto che farebbe saltare i primi turni della post season e considerando che nella scorsa stagione i brianzoli hanno chiuso la regular season con 39 punti al quart’ultimo posto, evitando i playout solo per la classifica avulsa e la retrocessione diretta per un solo punto, sarebbe un grande risultato.

Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia sempre allo stadio Brianteo lo scorso 9 ottobre, quando i padroni di casa hanno vinto per 4-1 accedendo così ai sedicesimi di finale dove incontreranno sempre in casa la Pro Patria. Per quanto riguarda il campionato, l’ultima gara in casa del Monza si è disputata il 26 settembre 2018, che ha visto sempre la vittoria dei biancorossi per 1-0.

L’arbitro della gara sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Nuzzi di Valdarno e Dario Garzelli di Livorno.

Monza-Renate, diretta tv e streaming

Il match della dodicesima giornata del torneo di Serie C girone A tra Monza-Renate sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.