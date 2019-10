Reggina-Catanzaro: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 12 ottobre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Granillo di Reggio Calabria, match tra Reggina-Catanzaro valevole per la nona giornata del campionato di Serie C girone C.

Reggina-Catanzaro, presentazione del match

Sarà un derby calabrese di alta classifica quello odierno, visto che entrambe le squadra sono attualmente al terzo posto (insieme al Monopoli) con 16 punti, dietro solamente a Ternana (19) e Potenza (17); gli amaranto fin qui hanno vinto tutte e quattro le gare giocate davanti al proprio pubblico con prestazione sempre positive, mentre i giallorossi in campo esterno hanno tentennato un pò uscendo vittoriosi solamente una volta, con due sconfitte e un pareggio, anche se anche loro in casa hanno il cammino immacolato con dodici punti in quattro gare.

Nello turno precedente gli uomini del tecnico Domenico Toscano hanno pareggiato 1-1 sul campo della Paganese, mentre quelli di Gaetano Auteri hanno sconfitto al “Ceravolo” la Virtus Francavilla per 3-1; sarà sicuramente una gara spartiacque e chi riuscirà a prevalere potrebbe anche avere delle possibilità di avvicinarsi alla vetta visto che la capolista Ternana sarà impegnata nella difficile trasferta di Bari.

Sono ventotto i precedenti allo stadio Granillo con i padroni di casa in vantaggio per 14 vittorie contro le 4 con dieci pareggi; 38 a 23 il parziale delle reti ovviamente a favore dei padroni di casa che nella scorsa stagione (3 febbraio 2019) hanno però perso 4-3 (primo tempo addirittura finito 4-0), evento che non accadeva in casa da 60 anni contro i giallorossi. L’ultima vittoria reggina risale alla stagione 2017-18 quando il 2 settembre la gara terminò per 2-1.

L’arbitro della gara sara Daniele Paterna della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere (Bergamo) e Cosimo Cataldo di Bergamo.

Reggina-Catanzaro, probabili formazioni

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondet, Rossi; Rolando, Bresciani, Bianchi, De Rose; Bellomo; Reginaldo, Denis.

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella, De Risio, Maita, Nicoletti; Kanoute, Bianchimano, Fischnaller.

Reggina-Catanzaro diretta tv e streaming

Il match della nona giornata del torneo di Serie C girone C tra Reggina-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.