Vicenza-Cesena: streaming e diretta tv Serie C, dove vedere il match oggi 7 ottobre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Romeo Menti si gioca il posticipo Vicenza-Cesena, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone B.

Vicenza-Cesena, presentazione del match

I veneti del mister Domenico Di Carlo si trovano attualmente al quarto posto in classifica con 15 punti ed è insieme al Padova e alla Reggiana rispettivamente prima e seconda, ancora imbattuta nel girone B in queste prime sette giornate. Al Menti il ruolino di marcia è di due successi contro Fermana (3-1) e Rimini (2-0) e un pareggio a reti bianche contro la Vis Pesaro e sicuramente il punto di forza dei biancorossi è la difesa che fino ad ora ha subito solamente tre reti (solo come il Padova) e che ha mostrato grande compattezza davanti al portiere Emanuele Padella.

I romagnoli allenati in questa stagione da Francesco Modesto, dopo la promozione in terza serie al primo colpo, sta disputando un campionato in linea con le aspettative iniziale e l’ottavo posto attuale con dieci punti sta a li testimoniarlo; l’obiettivo del club è un campionato tranquillo e magari anche il raggiungimento dei playoff che dopo il fallimento dell’estate dello scorso anno sarebbe un ottimo risultato. In queste prime tre trasferte sono arrivate due sconfitte che potevano starci contro Carpi (4-1) e Padova (1-0) e una vittoria per 2-1 sul campo della Virtus Verona.

Curiosamente le due squadre sono quelle che hanno il maggior numero di abbonati in Serie C: i bianconeri 8715 e i biancorossi seguono a ruota con 7525.

In terra vicentina i precedenti sono sedici che vedono i padroni di casa in vantaggio per otto vittorie a tre con cinque pareggi: l’ultimo scontro diretto si è giocato nella stagione 2016-17 e terminato per 0-0.

L’arbitro della gara sarà Alberto Santoro della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Francesco Bruni di Brindisi e Paolo Laudato di Taranto.

Vicenza-Cesena, probabili formazioni

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Padella, Bizzotto, Barlocco; Zonta, Rigoni, Vandeputte; Giacomelli; Saraniti, Marotta. All.: Di Carlo

CESENA (3-4-3): Agliardi; Ricci, Ciofi, Sabato; Franchini, Franco, Valencia, Valeri; Borrello, Butic, Russini. All.: Modesto

Vicenza-Cesena, diretta tv e streaming

Il match dell’ottava giornata del torneo di Serie C girone C tra Bari-Cavese sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca del derby campano sarà affidata a Federico Pampanin.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.