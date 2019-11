Catanzaro-Avellino 3-1 (Video Highlights Serie C): i calabresi tornano alla vittoria, irpini sempre più in crisi

Nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C, il Catanzaro ha sconfitto davanti al proprio pubblico l’Avellino per 3-1, ottenendo i tre punti dopo quattro gare dove aveva racimolato solamente un pareggio, per gli irpini brutta sconfitta con la classifica che comincia a farsi preoccupante.

La formazione di Ezio Capuano è stata sfortunata perchè al 21′ Micovschi servito da Charpentier, con un gran tiro da fuori aerea prendeva l’incrocio dei pali e un minuto e mezzo dopo con un rimpallo fortunoso in area di rigore avellinese, Favalli a porta vuota depositava la palla nel sacco per il vantaggio giallorosso. Al 28 raddoppio della formazione di Gianluca Grassadonia quando sempre Favalli con un bel cross dalla sinistra serviva una palla precisa per Nicastro che di testa non doveva far altro che insaccarla alle spalle di Abibi.

Nell’ultimo minuto del primo tempo gli ospiti riaprivano la sfida grazie a Di Paolantonio bravo a segnare in tap-in dopo un errore difensivo avversario; ma era solo un fuoco di paglia perchè nella ripresa (minuto 76) Kanoute sfruttava alla perfezione un ottimo assist di Nicastro per mettere in ghiaccio la sfida.

Le de squadre scenderanno in campo mercoledì prossimo per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie C: il Catanzaro ospiterà il Monopoli alle ore 15, mentre l’Avellino al Partenio-Lombardi sarà impegnato (ore 20.30) nel derby campano contro la Cavese.

Catanzaro-Avellino, highlights del match: a breve