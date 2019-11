Potenza-Reggina 0-3 (Video Highlights Serie C): tris degli amaranto che si confermano al primo posto

La Reggina ha sconfitto in trasferta il Potenza per 3-0 confermandosi al primo posto della classifica del girone C del campionato di Serie C con 31 punti, contro i 26 della Ternana, seconda.

La gara per gli uomini di mister Domenico Toscano si è subito messa in discesa quando tra il 20′ e il 23′ quando Corazza è riuscita a realizzare una doppietta. La prima al rete è avvenuta da un bellissimo cross di Bianchi che l’attaccante calabrese girava di testa, mandando la palla sotto l’incrocio dei pali, la seconda invece dopo solo tre minuti con un grande tiro da fuori area chi si infilava sotto la traversa non dando scampo all’estremo difensore dei padroni di casa. Nella ripresa al minuto 86, Bellomo andava tutto solo verso la porta avversaria approfittando di un errore del potentino Emerson e con un pallonetto chiudeva definitivamente la contesa. Da segnalare che appena segnato, il giocatore reggino veniva espulso insieme ad Emerson a cui non è piaciuta l’esultanza e dalla rissa scaturita ne hanno fatto le spese i due protagonisti dell’ultima rete.

Vittoria meritata della formazione calabrese che mercoledì tornerà in campo al Granillo (ore 20.30) per un nuovo match contro il Potenza, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C.

Potenza-Reggina, tabellino della gara

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales (60′ Silvestri), Giosa (74′ Viteritti), Emerson; Coccia, Ricci (74′ Iuliano), Dettori, Panico; Isgrò (55′ Longo), Vuletich, Ferri Marini (60′ Murano). a disposizione: Breza, Sepe, Franca, Arcidiacono, Coppola, Di Somma, Souare. Allenatore: Raffaele.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono (72′ Gasparetto), Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose (45′ Rivas), Rolando; Sounas; Corazza (80′ Bellomo), Denis (59′ Reginaldo). a disposizione: Farroni, Geria, Bresciani, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Doumbia. Allenatore: Napoli (Toscano squalificato).

Marcatori: 20′ Corazza, 23′ Corazza, 86′ Bellomo

Ammoniti: Loiacono, Sounas, Reginaldo (R), Emerson, Dettori (P)

Espulsi: al 63′ il tecnico del Potenza Raffaele per proteste; al 86′ Bellomo (R) e Emerson (P)

