Chelsea-Tottenham: Mourinho torna allo Stamford Bridge

La 27ª giornata di Premier League propone due big match molto interessanti come Leicester-Manchester City e Chelsea-Tottenham. La gara delle 18:30 tra Leicester e City potrebbe vedere una minifuga dei Citizens a +7 sulle Foxes verso la conquista del secondo posto, mentre la sfida delle 13:30 tra Chelsea e Tottenham è molto importante per quanto riguarda la quarta posizione in classifica, ultimo posto disponibile per qualificarsi alla prossima Champions League. Le due squadre londinesi sono divise da un solo punto in classifica con i Blues appaiati al quarto posto con 41 punti e gli Spurs al quinto con 40 punti. Ma il match dello Stamford Bridge sarà importante anche per un altro motivo: il ritorno di José Mourinho allo Stamford Bridge.

Mourinho-Chelsea: storia di successi

Lo Special One, in conferenza stampa, ha cercato di smorzare la tensione in vista del match dello Stamford Bridge, affermando come questa di oggi sarà una semplice partita come tutte le altre: “È solo un’altra partita. Non c’è niente di speciale. Sono un professionista, come dico ogni volta che ho giocato contro le mie ex squadre darò il 200% per il mio club. Questo è tutto”.

Eppure, il rapporto tra Chelsea e Mourinho è stato un rapporto speciale: arrivato per la prima volta a Londra nel 2004, il tecnico portoghese conquistò subito la Premier League per poi rifarsi anche l’anno dopo. In quella stagione 2004-2005 il Chelsea stabilì due record per il campionato inglese: vinsero lo scudetto con 95 punti all’attivo (battuto solo la scorsa stagione dal Manchester City dei 98 punti) e subì solamente 15 reti in 38 gare. In più, chiusero il campionato con una sola sconfitta subita, sconfitta arrivata a Manchester contro il City per 1-0. La prima avventura con i Blues si concluse, dopo tre stagioni intere, nel settembre del 2007: fatale fu la sconfitta ai rigori in Community Shield contro il Manchester United, una partenza a rilento in Premier League e il pareggio contro il Rosenborg per 1-1 nella gara d’esordio di Champions League.

José ha fatto ritorno sulla panchina del Chelsea nel giugno del 2013, sei anni dopo l’ultima volta. La seconda esperienza con i Blues dura due anni e mezzo e anche questa volta Mourinho si conferma Special One vincendo per la terza volta la Premier League. In cinque anni e mezzo complessivi con il Chelsea, Mourinho vince ben 8 trofei (allenatore più vincente nella storia del Chelsea): 3 Premier League, 3 Coppe di Lega, 1 FA Cup e 1 Community Shield.

Eppure il rapporto con i tifosi Blues sembra essersi deteriorato del tutto: in quel Chelsea-Manchester United 2-2 del 20 ottobre 2018 (a quel tempo José era l’allenatore del MUTD), il ritorno di Muorinho a “casa” non fu per niente piacevole. Lo Special One fu fischiato e preso in giro per tutta la partita e uscendo dal campo fece un gesto eloquente: con le dita della mano indicò il numero tre, numero delle Premier vinte sulla panchina dei Blues, richiedendo più rispetto da parte dei suoi ex tifosi. Chissà quale accoglienza riserveranno oggi i suoi ex tifosi per il tecnico del Tottenham, ma una cosa è certa: Mourinho ha fatto la storia del Chelsea è questo non andrebbe mai dimenticato.

Chelsea-Tottenham: sfida di nervi per superare l’avversario

Questo Chelsea-Tottenham arriva forse nel momento peggiore per i Blues: il Chelsea non vince da cinque giornate di Premier League e nelle ultime cinque gare casalinghe ha trovato una sola vittoria e addirittura tre sconfitte. Tutt’altra situazione quella che stanno affrontando gli Spurs: il Tottenham viene da tre vittorie consecutive in campionato e in trasferta non perde da cinque giornate, dal primo gennaio contro il Southampton per 1-0. Eppure Mourinho dovrà fare a meno di molti giocatori: al lungodegente Kane si è aggiunto anche l’altro top player Son, oltre gli altri due infortunati Foyth e Sissoko. Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, metterà in campo la miglior formazione, considerando anche che martedì ci sarà il Bayern in Champions League. Mourinho, invece, ha già giocato in settimana l’andata degli ottavi di Champions, perdendo in casa per 1-0 contro il Lipsia.

Chelsea-Tottenham sarà anche questo: sfida di nervi oltre alla sfida sul campo con entrambe le squadre che daranno il massimo per superare questo momento difficile.