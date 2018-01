Fiorentina, la Curva Fiesole riabbraccia Borja Valero: “Bentornato”

Non puoi capire cosa significhi per me. Non ti rendi conto di quanto mi hai insegnato, di quante belle persone mi hai fatto conoscere. Non riesci a immaginare quanto mi hai reso felice. Non so come renderti tutto quello che mi hai fatto avere, FIRENZE. Sei unica, genuina, bella. Ti ringrazio tanto, ti giuro amore eterno e ti porto nel cuore, per sempre. ⚜️. #Firenze #lacittàpiubelladelmondo #civediamopresto #tivogliobene #mancherai

