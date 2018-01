Super Atalanta vince a Napoli. Continua il mal di Coppa per Sarri!

Il Napoli perde clamorosamente al San Paolo contro l’Atalanta di Gasperini, i bergamaschi si impongono per 2-1 grazie alle reti di Castagne e Gomez, accorcia nel finale Mertens che torna al gol, ma è troppo tardi; la squadra azzurra di Maurizio Sarri esce così precocemente anche dalla Coppa Italia, continua il mal di Coppa per l’allenatore napoletano, che non aveva nemmeno fatto un eccessivo turn-over stasera.

Fallito così il secondo obiettivo stagionale per il Napoli, che dopo essere uscito dalla Champions League, saluta pure la Coppa Italia, rimane però il primo posto in campionato per la squadra partenopea, che si è da poco laureata campione d’inverno.

PER SARRI ORA CAMPIONATO ED EUROPA LEAGUE

L’Atalanta ha vinto con merito, mentre il Napoli non è stato artefice di una bella prestazione, unica nota positva che la squadra di Sarri si riposerà nelle due gare di semifinale dove saranno impegnate Lazio, Milan e la Juventus se vincerà il derby contro il Torino, altra impresa per Gasperini e i suoi ragazzi, ottimo il feeling con le coppe invece per loro.

Una piccola curiosità nel sottolineare che Sarri sta sicuramente facendo un grandissimo lavoro a Napoli, meritando tutti gli elogi possibili, ma i suoi predecessori Benitez e Mazzarri hanno vinto entrambi la Coppa Italia, l’allenatore spagnolo nei suoi due anni di permanenza vinse anche la Supercoppa Italiana, mentre quello livornese riuscì a conquistare la Coppa Italia al secondo anno.

Vedremo se Sarri e il suo Napoli squadra che gioca divinamente al calcio è bene sottolinearlo, riusciranno a breve ad alzare qualche trofeo.