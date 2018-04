Gattuso, niente festa per il rinnovo. Molto probabilmente le residue speranze di Champions League del Milan si sono infrante contro la mano sinistra di Consigli. Il portiere del Sassuolo con un intervento prodigioso ha impedito a Bonaventura di segnare il gol della vittoria. Tre punti che avrebbero permesso ai rossoneri di continuare a sognare un piazzamento nei primi quattro posti. Una serata che era cominciata con oscuri presagi. Al secondo minuto Kessié si divora un gol a porta vuota, poi l’infortunio di Romagnoli che ha costretto Gattuso al primo cambio dopo pochi minuti di giochi. Il Milan ha provato a vincere in tutti i modi. Anche con il 3-3-4, giocando all’assalto gli ultimi minuti di partita. Un arrembaggio confusionario che ha anzi facilitato il Sassuolo. I neroverdi hanno colpito con Politano e per poco non facevano il colpo grosso a San Siro.

Ci ha pensato Kalinic, 126 giorni dopo l’ultimo gol segnato, ad evitare una sconfitta che avrebbe avuto l’amaro sapore della beffa. Gattuso contro il Sassuolo ha mandato in campo 9/11 della squadra che ha pareggiato il derby con l’Inter. Abate al posto di Calabria e il rientrante Biglia al posto di Montolivo. Forse era il caso si far giocare qualcuno più fresco visto che tanti giocatori rossoneri sono sembrati in debito d’ossigeno. Bonaventura ha sbagliato tanto, mentre Suso e Calhanoglu sono andati troppo a corrente alternata. In più è arrivata un’ammonizione per Bonucci che estromette il capitano rossonero dalla sfida con il Napoli di domenica prossima. Da lì in poi sarà meglio cominciare a guardarsi indietro. Ora anche l‘Europa League è a rischio per il Milan.

Gattuso, emergenza difesa per il Napoli

Bonucci squalificato, Romagnoli infortunato. Nello spazio di poco tempi Gattuso perde la sua coppia d’acciaio in vista del Napoli. Molto probabilmente contro gli azzurri giocheranno Musacchio e Zapata. L’argentino è stato colpevole in occasione nel gol di Politano, mentre il colombiano è ormai scivolato indietro nelle gerarchie di Gattuso. Un problema in più per l’allenatore del Milan, che viene da una serie negativa di due punti in tre partite. I rossoneri sono in debito d’ossigeno, la lunga rincorsa invernale ha riempito di tossine le gambe e la testa dei milanisti.

Gattuso si è assunto tutte le sue responsabilità dopo il match con il Sassuolo, ma è chiaro che anche lui è rimasto molto deluso dal risultato contro il Sassuolo. Una delle note positive della serata è il ritorno al gol di Kalinic, che non segnava da più di quattro mesi. L’attaccante croato sta cercando di recuperare il terreno perduto, ma il suo gol è valso solo un punto. Il Milan è meno 8 da Roma e Lazio, a meno 7 dell‘Inter. Distanze quasi irrecuperabili visto che mancano sette giornate alla fine del campionato. Molto meno i punti di vantaggio sulla Fiorentina. Sono solo due le lughezze di vantaggio dei rossoneri sui viola. Nel prossimo turno viola e i suoi affrontano la Spal al Franchi, mentre un Milan molto incerottato ospita il Napoli di Sarri. Come dice Gattuso ci sarà da battagliare per l’Europa League, fino all’ultima giornata quando è in programma proprio Milan-Fiorentina.