Probabili formazioni Roma-Fiorentina: chance per Defrel, Pioli sceglie Eysseric

Roma-Fiorentina è l’anticipo delle ore 18 della 31esima giornata di Serie A. Una gara ricca di spunti e di significati: le due squadre, che omaggeranno Davide Astori nel pre partita, hanno bisogno assoluto dei tre punti. I giallorossi per tenersi stretta la terza posizione in classifica e allo stesso tempo provare ad allontanare Inter e Lazio, i viola per continuare la rincorsa ad un posto in Europa League, obiettivo che fino a tre settimane fa sembrava pura utopia. In entrambe le compagini ci saranno assenze importantissime: nella Roma non ci saranno Perotti ed Under, alle prese con due infortuni che rischiano di tenerli fuori anche nella sfida con il Barcellona, mentre nella Fiorentina mancheranno gli infortunati Badelj e Thereau, oltre allo squalificato Chiesa. Di Francesco, come preannunciato ieri in conferenza stampa, lancia Defrel in attacco, Pioli risponde con Eysseric nel ruolo di trequartista. Nel prossimo paragrafo vediamo nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Fiorentina.

Probabili formazioni Roma-Fiorentina: le scelte di Di Francesco e Pioli

Probabili formazioni Roma-Fiorentina, gli undici di Di Francesco – Il tecnico giallorosso schiera i suoi con il consueto 4-3-3. Alisson tra i pali, a destra confermato Bruno Peres dopo la buona gara con il Barcellona, al centro Manolas e Fazio, a sinistra probabili straordinari per Kolarov, anche se Jonathan Silva scalpita per debuttare in giallorosso. A centrocampo Pellegrini e Strootman sembrano certi di una maglia, mentre Gonalons appare in vantaggio su De Rossi. Nainggolan, recuperato dopo lo stop contro il Bologna, dovrebbe partire dalla panchina. In attacco, come detto, Defrel partirà largo a destra, sull’altra fascia El Shaarawy, mentre il centravanti sarà ovviamente Dzeko.

Probabili formazioni Roma-Fiorentina, gli undici di Pioli – 4-2-3-1 per il tecnico viola. Sportiello in porta, linea difensiva composta da Milenkovic e Biraghi sugli esterni, con Pezzella e Vitor Hugo al centro. Sulla linea mediana ci saranno Veretout e Cristoforo, mentre la batteria dei trequartisti sarà composta da Saponara largo a destra, Eysseric al centro e Benassi a sinistra. L’unica punta sarà Giovanni Simeone, autore di due gol nelle ultime due gare.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Cristoforo; Sapnara, Eysseric, Benassi; Simeone.