Roma-Torino streaming Dazn e diretta live Serie A: dove vedere il match oggi, 5 gennaio

Roma-Torino streaming Dazn e diretta live Serie A: la presentazione del match

Tempo di tornare in campo per le 20 compagini della nostra Serie A. Nella due giorni che porta all’Epifania andrà in scena il diciottesimo turno del massimo campionato di calcio, che ha in programma alcuni match davvero interessanti. Uno di questi è sicuramente Roma-Torino, gara in programma stasera allo Stadio Olimpico, tra due formazioni che stanno disputando una stagione su alti livelli. I giallorossi, allenati da Fonseca, sono in piena lotta per un posto in Champions e vengono da un dicembre molto positivo sotto il piano dei risultati che li hanno visti pareggiare a San Siro contro la capolista Inter e vincere, con un 1-4 piuttosto roboante, al “Franchi” di Firenze. L’ambiente è ora alle prese con il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, ma difficilmente i capitolini si faranno distrarre dalle vicende extracalcistiche. Di fronte avranno il Torino di Walter Mazzarri, squadra che ha saputo rimettersi in carreggiata dopo un inizio di stagione difficile. I granata sono in corsa per un posto in Europa League, nonostante le ultime due uscite “a vuoto”, contro Verona e Spal, ne abbiano rallentato vistosamente il passo. A dirigere la sfida sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi.

Roma-Torino streaming Dazn e diretta live Serie A: le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meitè, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

Roma-Torino streaming Dazn e diretta live Serie A: dove seguire il match in streaming e diretta

Roma-Torino, posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A, in programma oggi, alle ore 20:45, sarà visibile in streaming su Dazn, piattaforma legata a Sky e fruibile attraverso diversi devices quali: tablet, pc, Smartphone.