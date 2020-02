Lazio-Verona: streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match mercoledì 5 febbraio

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, si disputerà il match Lazio-Verona, recupero della 17.a giornata del campionato di Serie A, non disputatasi perchè i biancocelesti erano impegnati nella finale di Supercoppa italiana vinta poi contro la Juventus per 3-1.

Lazio-Verona, presentazione del match

I padroni di casa sono la squadra del momento e con tredici vittorie e tre pareggi nelle ultime sedici gare si trova a cinque punti dalla capolista Juventus e ad uno solo dall’Inter, attualmente secondo e dunque un’eventuale successo contro gli scaligeri proietterebbe la formazione di Simone Inzaghi al secondo posto ad un passo dai bianconeri. Sono sette i successi consecutivi allo stadio Olimpico dove fino ad ora sono uscite indenne solamente Roma e Atalanta che nel girone d’andata hanno pareggiato rispettivamente 1-1 e 3-3, ricordiamo che il record di vittorie di fila davanti ai propri tifosi è di otto, ottenute dalla Lazio di Tommaso Maestrelli.

Tutto sta girando a meraviglia come lo dimostrano anche in numeri con il secondo migliore attacco e la seconda difesa meno battuta e con un Ciro Immobile scatenato che fin qui ha realizzato la bellezza di 25 reti e a -11 dal record di Gonzalo Higuain che quando ha vestito la maglia del Napoli segnò 36 gol (stagione 2015-16).

Il Verona del tecnico croato Ivan Juric sta disputando una stagione di grande livello considerato anche nei pronostici estivi era additata da quasi tutti gli addetti ai lavori ad un mesto ritorno immediato in Serie B, invece i giocatori gialloblu si trovano meritatamente al nono posto con 30 punti ma a solamente due punti dalla zona Europa League dove si trovano con 32 Milan, Cagliari e Parma. Il punto di forza è sicuramente il reparto difensivo che è il quarto del torneo con solo 23 gol subiti, senza dimenticare che gli scaligeri non perdono dallo scorso 7 dicembre (3-2 a Bergamo contro l’Atalanta), cui hanno fatto seguito tre vittorie e altrettanti pareggi che hanno portato Pazzini e compagni a ridosso delle posizione europee. Dopo il match contro la Lazio, al Bentegodi arriverà la Juventus e dopo queste due gare si potrà capire ancor di più di che pasta è fatta la squadra di Juric.

L’arbitro dell’incontro sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Dario Cecconi di Empoli e Giovanni Baccini di Conegliano (Treviso), quarto uomo Gianluca Manganiello di Pinerolo (Torino). Luca Pairetto di Torino e Valentino Fiorito di Salerno saranno i responsabili VAR ed AVAR.

Sono 22 i precedenti allo Stadio Olimpico con netto dominio dei padroni di casa che sono avanti per 13 vittorie contro le 2 degli ospiti, mentre sono 7 i pareggi; mentre le reti complessive sono 73: 49 dei biancocelesti e 24 dei gialloblu.

Lazio-Verona, probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini.

Lazio-Verona, diretta tv e streaming

Il match sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

La gara sarà irradiata anche sulla piattaforma Sky, basterà andare sul canale DAZN1 (ch.209 del decoder) per chi è ovviamento in possesso dell’abbonamento

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.