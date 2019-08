Infortunati Serie B: ecco tutti i giocatori che salteranno la 1.a giornata

Stasera alle ore 21 comincerà il campionato di Serie B con l’anticipo tra Pisa-Benevento, il torneo di quest’anno vedrà nuovamente la partecipazione di venti squadre con le tre retrocesse, ovvero Chievo, Frosinone ed Empoli che vorranno salire nuovamente nella massima serie; ci saranno ben cinque neopromosse: Pordenone, Virtus Entella, Juve Stabia, Pisa e Trapani che avranno come obiettivo la permanenza nella cadetteria. Ovviamente ci aspettiamo le sorprese che ogni anno puntualmente non mancano mai cosiccome le delusioni. La regular season terminerà giovedì 14 maggio e subito dopo cominceranno i playoff per la promozione e i playout per la retrocessione.

Di seguito andiamo a vedere quali saranno i giocatori che dovranno marcare visita per l’esordio, perchè infortunati; in verità saranno solo tredici visto che fino ad ora si sono giocate solamente le amichevoli estive e un turno di Coppa Italia; avere pochi infortunati durante la stagione ovviamente aiuta gli allenatori a lavorare meglio e con più serenità e da questo punto di vista Juve Stabia e Pisa partiranno in salita visto che avranno tre giocatori fermi ai box.

Infortunati Serie B; chi salterà la 1.a giornata

Chievo:

Marin Cavar (difensore centrale) rottura del legamento crociato

Cosenza:

Mirko Carretta (ala destra) appendicetomia

Frosinone:

Marcus Rohden (centrocampista) affaticamento muscolare

Luca Paganini (ala destra) infrazione costale

Juve Stabia:

Nicholas Allievi (difensore centrale): rottura del legamento crociato

Alessandro Mastalli (centrocampista): operazione legamento crociato

Mariano Izco (centrocampista): contrattura

Pescara: Ivaylo Chochev (centrocampista): frattura della rotula

Pisa:

Daniele Liotti (terzino sinistro) distorsione alla caviglia

Davide Di Quinzio (centrocampista) trauma contusivo all’occhio

Davide Moscardelli (attaccante) frattura composta del quinto metatarso

Venezia:

Antonio Marino (difensore centrale): operazione legamento crociato

Virtus Entella:

Krisztian Adorjan (trequartista) rottura legamento crociato