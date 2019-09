Il Pescara chiude il mercato col rinforzo Drudi e le cessioni di Marras e Ventola, la rosa è da play-off

Mister Zauri del Pescara (foto Paolo Pierangelo)

Il calciomercato si è chiuso ed il Pescara di mister Zauri ha ultimato le operazioni in entrata ed in uscita, con una rosa che adesso è ben definita e potrà dire la sua nel campionato cadetto.

In primis occorreva rinforzare il reparto difensivo, visto che il Pescara ha incassato 5 goal nelle prime 2 giornate di serie B e così la società adriatica si è assicurata il possente centrale Drudi (32) che arriva dal Cittadella, dove ha militato nella scorsa stagione ed in questo inizio di campionato.

L’operazione ha previsto il passaggio del laterale biancazzurro Ventola (22) in Veneto come contropartita, un giovane di talento e che aveva anche segnato il goal decisivo nel primo turno di coppa Italia contro il Mantova.

Il pacchetto di difensori centrali del Pescara è ora completo, con il valido Drudi che rappresenta il quarto centrale insieme ai vari Bettella, Campagnaro e Scognamiglio.

Sul fronte delle uscite come detto quella di Ventola che è passato al Cittadella, inoltre è stato ceduto l’esterno offensivo Marras, che si è accasato al Livorno dopo che aveva rifiutato le proposte di Juve Stabia e Cosenza.

La rosa del Pescara a tirare le somme è sicuramente da play-off, con un centrocampo dove ci sono addirittura una decina di elementi tra i quali spiccano Memushaj, Machin e Palmiero, mentre in attacco non manca la qualità, con il talento Di Grazia, il fantasista Galano ed il bomber Tumminello.