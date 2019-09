Salernitana-Benevento: diretta tv e streaming, dove vedere il match Serie B oggi 16 settembre

Questa sera alle ore 21 allo stadi Arechi posticipo tra Salernitana-Benevento, match valido per la terza giornata del campionato di Serie B.

Salernitana-Benevento, presentazione del match

Un derby campano sempre molto sentito e tutto da seguire quello tra la squadra di Gian Piero Ventura e quella di Filippo Inzaghi; i padroni di casa si trovano a punteggio pieno dopo due turni grazie alle vittorie contro il Pescara (in casa) per 3-1 e sul campo del Cosenza per 1-0. Una squadra che era partita tra mille dubbi visto anche il finale della scorsa stagione che aveva visto i granata salvarsi solamente ai playout contro il Venezia ai calci di rigore dopo un’ultima parte di torneo disastroso. Ventura con la sua esperienza e nonostante i diversi infortuni per ora sta facendo un buon lavoro in una piazza notoriamente complicata.

Il Benevento dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza (4-3), si è ripreso pareggiando a Pisa alla prima giornata e sconfiggendo con un netto 4-1 il Cittadella al Vigorito, prendendosi una piccola rivincita ai danni dei veneti che nella semifinale playoff della scorsa primavera aveva avuto la meglio. Inzaghi avrà il difficile compito di fare un campionato di vertice come chiesto dal club che dopo la retrocessione del maggio 2018 vuole tornare nel massimo campionato il prima possibile.

I precedenti allo stadio Arechi sono complessivamente 24 e vede i padroni di casa in largo vantaggio per 15 vittorie a 3 con 6 pareggi, mentre le reti realizzate dicono 33 a 14. L’ultimo match giocato la scorsa stagione (8 febbraio) ha visto la vittoria giallorossa per 1-0 grazie all’autogol del portiere Micai.

A dirigere l’incontro sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspolini di Livorno e Damiano Margani di Latina, il quarto uomo Giacomo Camplone di Pescara.

Nel prossimo turno la Salernitana sarà impegnata in un’altra trasferta meridionale, ovvero sul campo del Trapani (domenica 22 ore 21), mentre il Benevento ospiterà in casa il Cosenza (sabato 21 ore 15).

Salernitana-Benevento, probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Tello; Coda, Sau.

Salernitana-Benevento, diretta tv e streaming

SEGUI SALERNITANA-BENEVENTO SERIE B IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match Salernitana-Benevento, valevole per la terza giornata del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 21, con telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico dell’ex calciatore Alessandro Budel, sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.