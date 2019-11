Empoli-Venezia Diretta Dazn e Streaming gratis: dove vedere il match di Serie B 23 novembre

Empoli-Venezia Diretta Dazn e Streaming gratis: tredicesima giornata di Serie B

Empoli-Venezia è una delle gare in programma per la tredicesima giornata di Serie B. A scendere in campo sono due formazioni deluse del rendimento ottenuto finora e che, a inizio anno, coltivavano certamente altre ambizioni di classifica. Gara di debutto per il nuovo tecnico dell’Empoli, Roberto Muzzi, subentrato durante la sosta all’esonerato Christian Bucchi, per il quale è stato fatale il Ko subito contro il Pescara. Nonostante il cambio di guida tecnica, la squadra toscana non dovrebbe presentare stravolgimenti particolari a livello tattico: il modulo dovrebbe essere sempre il 4-3-1-2 (o 4-3-2-1), mentre qualche “grana” potrebbe derivare a Muzzi dalle assenze di Frattesi a centrocampo e Gazzola in difesa.

Il Venezia di Dionisi arriva dalla vittoria importante contro il Livorno grazie al gol messo a segno da Aramu. I lagunari dovrebbero schierarsi con un modulo speculare rispetto agli avversari senza presentare anch’essi particolari nvità di formazione.

Empoli-Venezia Diretta Dazn e Streaming gratis: le probabili formazioni del match

Scoprite quali dovrebbero essere le probabili formazioni di Empoli-Venezia consultando il seguente link.

Empoli-Venezia Diretta Dazn e Streaming gratis: dove vedere il match in diretta live

