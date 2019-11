Juve Stabia-Salernitana: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 23 novembre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Romeo Menti andrà in scena il derby campano Juve Stabia-Salernitana, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Juve Stabia-Salernitana, presentazione del match

Quello odierno sarà una gara molto importante in relazione alla situazione delle due squadre che vede attualmente i padroni di casa al terz’ultimo posto con 11 punti, mentre gli ospiti sono ottavi (ultimo posto utile per la qualificazione ai playoff) con 18, ma il secondo posto del Crotone dista solamente tre punti con una classifica molto corta che consente con due vittorie o con due sconfitte di fila di recuperare o perdere posizione in un batter d’occhio.

La formazione di Fabio Caserta tra le mura amiche è imbattuta da tre partite dove ha conquistato due vittorie (contro Pordenone e Pescara) e un pareggio (contro la capolista Benevento) riuscendo a raddrizzare parzialmente una situazione che si stava facendo molto pericolosa; ora sono cinque i punti dal sest’ultimo posto che vorrebbe dire salvezza, e un punto di ritardo dalla zona playout e dunque il match di oggi contro la Salernitana è di fondamentale importanza dove con un’eventuale vittoria gli scenari cambierebbero radicalmente in vista della trasferta di domenica prossima sul campo della Virtus Entella. Il tallone di Achille delle Vespe fino a questo momento è stata la difesa che con le ventuno reti subite è la peggiore del campionato insieme al fanalino di coda Trapani; oggi mancheranno all’appello per problemi fisici Carlini, Izco e capitan Mastalli più lo squalificato Addae.

La Salernitana di mister Gian Piero Ventura dopo un ottimo inizio di stagione dove era anche stata al primo posto, nelle ultime cinque giornate ha avuto un calo di rendimento che ha causato la perdite di posizioni, basti pensare che nelle ultime tre trasferte si sono registrate altrettante sconfitte tutte di misura (Venezia, Pisa e Cremonese), mentre nelle ultime tre sfide casalinghe due pareggi (entrambi con la squadra campana raggiunta al 90′ da Frosinone e Perugia) e la vittoria contro la Virtus Entella (unica nelle ultime sei giornate). I granata oggi cercheranno di interrompere la striscia negativa lontano dall’Arechi, anche perchè un altro stop in trasferta complicherebbe anche la classifica con l’allontanamento dai primi posti e per farlo ci vorrà una grande prova considerando anche le parecchie defezioni: Hertaux, Mantovani, Dziczeck, Cerci e Firenze.

Sono quattordici i precedenti sul campo stabiese che vedono gli ospiti in leggero vantaggio per cinque vittorie contro quattro dei padroni di casa e quattro pareggi; l’ultima sfida si è giocato il 18 aprile 2015 nel campionato di Lega Pro con successo gialloblu per 1-0 grazie ad una rete di Jidayi (ora al Ravenna).

L’arbitro dell’incontro sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Pagliardini di Arezzo e Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni (Milano).

Juve Stabia-Salernitana, probabili formazioni

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo, Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni, Calvano, Caló, Canotto, Mallamo, Melara, Forte.

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Karo, Migliorini, Jaroszynski, Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine, Jallow, Giannetti.

Juve Stabia-Salernitana, diretta tv e streaming

Il match Juve Stabia-Salernitana, valevole per la tredicesima giornata del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 15 con telecronaca di Marco Calabresi, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.