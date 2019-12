Perugia-Cosenza: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 9 dicembre

Questa sera alle ore 21 allo stadio Curi si disputerà il match tra Perugia-Cosenza valevole per la 15.a giornata del campionato di Serie B.

Perugia-Cosenza, presentazione del match

Gara molto importante per le due squadre che hanno obiettivi diversi con gli umbri del tecnico Massimo Oddo che si trovano all’ottavo posto con 22 punti, ma con la classifica corta il secondo posto del Cittadella dista solamente tre punti e con un’eventuale vittoria ci sarebbe l’aggancio. Il Perugia che ha il capocannoniere del torneo, ovvero Iemmello con undici reti, viene da un buon momento con due vittorie molto importanti, la prima domenica scorsa in casa contro il Pescara per 3-1 e la seconda mercoledì sul campo del Sassuolo per 2-1 per il quarto turno di Coppa Italia e che ha consegnato la qualificazione al grifone che negli ottavi di finale incontrerà il Napoli allo stadio San Paolo. Questi due successi hanno mitigato le due sconfitte precedenti contro Cittadella e Pordenone rispettivamente per 2-0 e 3-0 che avevano fatto scattare un piccolo campanello d’allarme.

I calabresi di mister Pietro Braglia si trova al penultimo posto con il Trapani a 13 punti e ha vinto solamente due partite fino a questo momento in trasferta a Cittadella per 3-1 e in casa contro la Cremonese per 2-0, la zona salvezza dista cinque punti con il sest’ultimo posto del Venezia che ha 18 punti. Dunque un match molto delicato e assolutamente da non perdere per i lupi rossoblu che fino ad ora hanno il tallone d’Achille nell’attacco con solamente quindici reti realizzate, in compenso sta tenendo botta la difesa che è una delle migliori del campionato con sedici rete subite.

I precedenti tra le due squadre al Curi sono cinque con il bilancio in perfetta parità: una vittoria a testa e tre pareggi; nel match giocato la scorsa stagione il 23 febbraio, vittoria calabrese per 1-0 grazie al rigore di Bruccini al 18′. L’arbitro della gara sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Ivan Robilotta di Sala Consilina (Salerno) e Andrea Zingarelli di Siena, quarto uomo Paolo Bitonti di Bologna; con il fischietto romano cinque precedenti con i padroni di casa (uno in Serie D e quattro in Lega Pro) con due vittorie due ko e un pareggio, mentre con gli ospiti è alla prima direzione assoluta.

Perugia-Cosenza, probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Sgarbi, Falasco, Nzita; Nicolussi Caviglia, Carraro, Dragomir, Melchiorri; Buonaiuto, Iemmello.

COSENZA (4-3-1-2): Perina; Bittante, Idda, Capela, Legittimo; Bruccini, Greco, Sciaudone; Baez; Rivière, Litteri.

Perugia-Cosenza, diretta tv e streaming

Il match Perugia-Cosenza valevole per la quindicesima giornata del campionato cadetto, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 15 con telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico dell’ex calciatore Alessandro Budel, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.