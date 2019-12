Salernitana-Pordenone: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 26 dicembre

Oggi 26 dicembre alle ore 15 allo stadio Arechi, si disputerà l’incontro tra Salernitana-Pordenone, valevole la 18.a giornata del campionato di Serie B.

Salernitana-Pordenone, presentazione del match

La gara odierna vedrà in campo i padroni di casa che si trovano in classifica nella terra di mezzo, ovvero all’undicesimo posto insieme al Pisa con 23 punti a solo due punti dalla zona playoff, ma allo stesso tempo a +3 dalla zona playout e quindi basta poco in positivo o in negativo per cambiare la prospettiva della stagione; gli ospiti che ricordiamo lo scorso anno militava nel campionato di Serie C si trova a sorpresa ma meritatamente al secondo posto con 31 punti e addirittura a + 5 sul trio al terzo posto, ovvero Frosinone, Perugia e Cittadella.

La squadra di Attilio Tesser ha ottenuto la maggior parte dei punti in casa (alla Dacia Arena di Udine) dove in nove incontri ha totalizzato sette vittorie e due pareggi senza sconfitte, ruolino da promozione diretta, un pò più di difficoltà i neroverdi l’hanno riscontrata in trasferta (due successi, due pareggi e quattro ko) ma essendo una neopromossa è tutto nella norma. I neroverdi erano partiti con l’obiettivo della salvezza ma andando avanti nel corso del girone di andata si sono resi conto che si può puntare a molto di più; nell’ultimo match giocato domenica scorsa c’è stata la vittoria casalinga per 2-1 sull’Ascoli.

I campani di Gian Piero Ventura dopo un ottimo inizio che li aveva visti grandi protagonisti con il primo posto dopo sei turno (13 i punti conquistati), nelle restanti undici gare si sono registrate solamente due vittorie (in casa contro la Virtus Entella e Crotone) anche se gli infortuni non ha lasciato in pace l’ex allenatore della Nazionale italiana, ma purtroppo i dieci punti guadagnati hanno fatto scendere la squadra granata in classifica.

All’Arechi c’è stato solamente un ko nel derby contro il Benevento per 2-0 e sabato scorso il buon pareggio per 1-1 conquistato sul campo dell’Empoli, lascia bene sperare per la gara di oggi.

Nella loro storia le due squadre non si sono mai incontrate, mentre i due allenatori si sono sfidati solamente nella stagione 2007-08 quando Tesser siedeva sulla panchina del Mantova e Ventura su quelle del Pisa con quest’ultimo che riuscì a vincere la gara in trasferta per 1-0 e pareggiare in casa per 1-1.

L’arbitro della gara sarà Federico Dionisi della sezione dell’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta (Bari) e Luigi Lanotte di Barletta (BAT), quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Modugno (Bari).

Salernitana-Pordenone, probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Djuric, Jallow.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Camporese, Bassoli; Zammarini, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria.

Salernitana-Pordenone, diretta tv e streaming

Il match Salernitana-Pordenone valevole per la 18.a giornata giornata del campionato cadetto, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 15 con telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico dell’ex calciatore Stefano Schwoch, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.