Legrottaglie parte col botto: il Pescara sbanca Pordenone con un secco 0-2

Il Pescara compie un’autentica impresa, andando a vincere sul terreno inespugnabile del Pordenone, che deve arrendersi ai biancazzurri col punteggio di 0-2.

La cura Legrottaglie sortisce un effetto quasi miracoloso, con un approccio alla gara impeccabile ed una fase di possesso e non possesso che ha disorientato il team neroverde guidato da Tesser.

Dopo il primo tempo chiuso a reti bianche, i goal sono arrivati nella ripresa per la formazione adriatica, con il vantaggio firmato dall’esterno Zappa dopo un delizioso tocco morbido a scavalcare il portiere; il raddoppio invece lo ha realizzato il cannoniere Gran Galano che ha fissato il match sul definitivo 0-2.

A fine partita mister Tesser ha riconosciuto i meriti del Pescara targato Legrottaglie, con quest’ultimo che ha elogiato i suoi giocatori per aver offerto una prestazione maiuscola.

Nei prossimi giorni si attende l’arrivo di un attaccante in riva all’Adriatico, con Melchiorri che piace molto ma la trattativa rimane complicata, inoltre resta in piedi la pista che porta all’esperto bomber Matri.

Pordenone – Pescara 0-2 (0-0)



Marcatori: 51′ Zappa, 58′ Galano

Pordenone: Barison, De Agostini; Zammarini (58′ Misuraca), Burrai, Pobega; Gavazzi (55′ Chiaretti); Strizzolo (55′ Candellone), Bocalon, All. Tesser.

Pescara (3-4-2-1): Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio; Zappa, Palmiero (87′ Bruno), Memushaj, Del Grosso; Machin (91′ Bocic), Galano; Maniero (68′ Crecco). All. Legrottaglie.