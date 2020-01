Mercato Pescara: possibile scambio Scognamiglio – Melchiorri, il Lecce vuole Machin

I giocatori del Pescara in allenamento (foto Paolo Pierangelo)

Tempo di calciomercato a Pescara, con la sfida casalinga contro la Salernitana che è ormai alle porte e rappresenta un match dall’importanza notevole e non solo per il campionato.

Il tecnico Zauri attende ancora il bomber che è stato promesso dalla società per il mercato di gennaio, con Melchiorri del Perugia che resta il principale obiettivo e Pettinari del Trapani come alternativa.

In entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno in riva all’Adriatico, con Melchiorri che ha militato in maglia biancazzurra nella stagione 2014/2015 con 14 goal e Pettinari che lo ha fatto fino alla stagione 2017/2018 con Zeman in panchina ed all’attivo 13 goal.

Sul fronte delle cessioni invece, da registrare l’interesse del Perugia nei confronti del difensore Scognamiglio, che piace molto a mister Cosmi che lo ebbe ai tempi del Trapani.

La trattativa potrebbe sbloccarsi con lo scambio alla pari con Melchiorri, che come detto è un obiettivo ben preciso del Pescara e farebbe comodo a mister Zauri.

Nel frattempo anche il Lecce sta guardando in casa biancazzurra, con il club giallorosso che ha messo gli occhi sul fantasista Josè Machin, uno dei giocatori più forti del Pescara e che si sta imponendo con goal e giocate da urlo, ma difficilmente il club adriatico potrebbe rinunciare ad un giocatore simile.