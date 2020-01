Pescara a caccia del bomber: Melchiorri, Paloschi o Jallow per il salto di qualità

I giocatori del Pescara durante l’allenamento (foto di Paolo Pierangelo)

Tempo di calciomercato in riva all’Adriatico, con il Pescara che sta valutando tante piste interessanti per quanto concerne il bomber che tanto manca alla formazione biancazzurra di mister Zauri.

L’attaccante dovrà far fare il cosiddetto “salto di qualità” al Pescara, ecco perchè ci sono alcuni nomi importanti che circolano in ambito di calciomercato per il delfino.

A cominciare d Melchiorri del Perugia che è una vecchia conoscenza per i suoi trascorsi positivi in riva all’Adriatico, passando a Jallow della Salernitana che sta facendo molto bene in serie B ed arrivando a Paloschi che lascerà la Spal per vivere una nuova sfida nel torneo cadetto.

Melchiorri ha anche altre richieste come lo Spezia, il Vicenza ed il Padova, ma il suo legame con la città di Pescara ed il direttore Repetto è molto forte per il buon esito.

Paloschi è il centravanti che può garantire il salto di qualità in B, è in uscita dalla Spal ma oltre al Pescara, piace anche ad Empoli, Benevento e Monza.

Jallow è un altro profilo seguito dal club adriatico, fisico prestante, bravo nel gioco aereo e molto positivo nella Salernitana, potrebbe essere il rinforzo a sorpresa per la squadra biancazzurra.