Salernitana-Cosenza: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 25 gennaio

Oggi alle ore 18 allo stadio Arechi si disputerà Salernitana-Cosenza match valevole per la 21.a giornata (2.a del girone di ritorno) del campionato di Serie B.

Salernitana-Cosenza, presentazione del match

Quello odierno sarà un incontro importante e molto caldo, soprattutto molto sentito da sempre tra le due tifoserie vista la grande la rivalità; si preannuncia il tutto esaurito nella Curva Sud “Siberiano“, mentre dalla Calabria arriveranno in 500 a sostenere i loro beniamini; che la partita è sempre particolare basti ricordare nella scorsa stagione quando il Cosenza già certo della salvezza, espugnando l’Arechi per 2-1 di fatto mandò i granata a disputare i playout vinti poi sul Venezia ai calci di rigore.

In questo momento la classifica delle due squadre è abbastanza diversa con i padroni di casa del tecnico Gian Piero Ventura al sesto posto in coabitazione con il Chievo a 29 punti e dunque in piena zona playoff, mentre gli ospiti di mister Piero Braglia con 20 punti sono terz’ultimi che vorrebbe dire retrocessione diretta anche se va ricordato che la zona salvezza dista solo tre punti e quindi c’è tutto il tempo per rimediare.

Nell’ultimo turno giocato lo scorso weekend la Salernitana ha ottenuto una vittoria molto importante sul campo del Pescara per 2-1 grazie a una doppietta dell’attaccante bosniaco Milan Duric, mentre il Cosenza è uscito sconfitto in casa nel derby contro il Cosenza per 1-0 nonostante un gol regolare non assegnato ai rossoblu nella ripresa che poteva pareggiare le sorti dell’incontro.

Sulla carta ovviamente i campani partono favoriti anche perchè tra le mura amiche in questa stagione hanno perso solamente contro la capolista Benevento, mentre la squadra calabresi lontano dal San Vito-Gigi Marulla hanno ottenuto i tre punti solamente sul campo del Cittadella.

Nel match d’andata giocato lo scorso 31 agosto a Cosenza, i granata si imposero per 1-0 grazie ad una rete al 47′ del centrocampista Marco Firenze (unica rete fin qui in stagione); i precedenti all’Arechi invece sono 41 con i granata in netto vantaggio per 25 vittorie contro le 4 dei rossoblu e 12 pareggi.

L’arbitro dell’incontro sarà Marco Amabile di Vicenza che sarà coadiuvato da Marcello Rossi di Novara e Mattia Rossi di Reggio Emilia, IV uomo Giovanni Ayroldi di Molfetta (Bari).

Salernitana-Cosenza, probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Aya, Migliorini, Jarozinsky, Di Tacchio, Akpa Akpro, Kiyine, Lombardi, Cicerelli, Djuric, Giannetti.

COSENZA (3-5-2): Pinna, Idda, Legittimo, Monaco, Bruccini, Kanoute, Broh, Baez, D’Orazio, Riviere, Machach.

