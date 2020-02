Perugia-Empoli: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 24 febbraio

Questa sera alle ore 21 allo stadio Curi si disputerà il match tra Empoli-Perugia, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie B.

Perugia-Empoli, presentazione del match

La sfida odierna sarà molto particolare per entrambe le squadre visto che sono appaiate insieme al decimo posto con 33 punti e a tre punti dalla zona playoff (Pordenone ottavo con 36 punti) ma anche a tre punti dalla zona playout (Pisa quint’ultimo a 30) e dunque basta veramente un niente per andare verso il paradiso o scendere per l’inferno.

I padroni di casa vengono da due ko consecutivi, il primo subito in casa contro lo Spezia con un pesante 0-3 e il secondo sul campo del Frosinone per 1-0 che hanno cancellato quanto di buono avevano fatto i ragazzi di Serse Cosmi (oggi squalificato e sostituito dal suo vice Marco Bazzani) che precedentemente avevano battuto Livorno e Juve Stabia. L’ottimo inizio di stagione ormai è un lontano ricordo e a questo punto del torneo ogni passo falso potrebbe essere decisivo anche se il clima in casa umbra non è dei più felici; il capocannoniere della cadetteria con 17 reti, ovvero Pietro Iemmello, dovrà essere bravo a mettersi la squadra sulle spalle e cercare di farla uscire dall’anonimato attuale.

Dal canto suo l’Empoli, da quando è arrivato l’esperto Pasquale Marino al posto dell’esonerato Roberto Muzzi, è notevolmente migliorata sia come prestazione sia come risultati e le tre vittorie nelle tre gare sotto la sua gestione sono li a testimoniarlo. Crotone, Cittadella e Pisa le formazioni battute che hanno fatto diventare la classifica dei toscani un pò meno pericolosa visto l’andazzo negativa che si stava venendo a creare.

Ora c’è maggiore fiducia e convinzione nei propri mezzi, anche se il rendimento in trasferta va decisamente migliorato visto che fino a questo momento si sono registrate solamente due vittorie (Pisa e Cittadella), ma se lo spirito continuerà ad essere questo ci sono ottime possibilità di riuscirci.

Nel match d’andata giocato lo scorso 28 settembre al Castellani l’Empoli ebbe la meglio con un rotondo 3-0 grazie alle reti di Frattesi e Mancuso (doppietta), mentre nei precedenti (sedici in tutto) disputati al Curi i padroni di casa sono in vantaggio per sette successi contro i quattro degli ospiti e cinque pareggi.

L’arbitro della gara sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia di Modena e Antonio Vono di Soverato (Catanzaro), quarto uomo Daniel Amabile di Vicenza.

Perugia-Empoli, probabili formazioni

Perugia (4-3-3): Vicario; Rosi, Angella, Rajkovic, Di Chiara; Kouan, Carraro, Greco; Falzerano, Iemmello, Falcinelli.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Tutino, Mancuso, Bajrami.

Perugia-Empoli, diretta tv e streaming

Il match Perugia-Empoli valevole per la 26.a giornata giornata del campionato cadetto in programma alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico dell’ex calciatore Stefan Schwoch; la gara del Curi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.